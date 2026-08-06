Lidia González 06 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ toma la decisión de solucionar un problema en sus labios inyectándose hialuronidasa

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz ha decidido que ya ha llegado el momento de terminar con algo que lleva arrastrando durante mucho tiempo y ha compartido todos los detalles a través de su canal de mtmad. Después de desvelar el dinero que va a gastar en la reforma de su habitación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se retira el ácido hialurónico de sus labios. La influencer, por fin, ha dado este importante paso y ha enseñado el resultado. ¡Dale al play y no te pierdas cómo han quedado sus labios, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido lleva años queriendo hacer este cambio para solucionar un problema que tiene en sus labios; sin embargo, el miedo la había paralizado completamente y había hecho que lo pospusiera durante mucho tiempo. “Se me quedó un bultito por debajo”, explica la influencer. Aunque ya ha tomado la firme decisión de hacerlo, no puede ocultar lo asustada que se encuentra antes de acudir a la clínica: “Me da un miedo terrible”.

Una vez allí, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha mostrado la prenda más cara de su armario, se somete a una prueba de alergias para comprobar que todo está en orden antes de inyectarse la hialuronidasa que le va a disolver el ácido hialurónico. La creadora de contenido, con una generosa cantidad de anestesia, se realiza el procedimiento y confiesa si ha sido tan doloroso como esperaba. Además, explica si tiene la intención de volverse a poner labios una vez se haya solucionado el problema que tenía.

Mar Ruiz reacciona al resultado tras retirarse el ácido hialurónico de los labios

La creadora de contenido ha grabado el proceso completo y ha enseñado su primera reacción nada más terminar: “Menuda monstruosidad”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede contener su opinión al ver sus labios hinchados al acabar el procedimiento. Días después, la influencer reacciona al resultado tras retirarse el ácido hialurónico de los labios. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!