Fiesta 21 JUN 2026 - 17:00h.

Gabriella Guillén habla en exclusiva para 'Fiesta' sobre el estado de salud de Bertín Osborne y el punto en el que está su relación con él

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Gabriela Guillén habla en exclusiva para 'Fiesta' sobre el estado de salud de Bertín Osborne. La expareja del cantante y madre de su hijo menor nos cuenta en el programa cómo se encuentra el artista después de que su representante revelara que atraviesa un nuevo bache de salud debido a una neumonía aguda y una fuerte fiebre, dos problemas derivados de la COVID persistente que padece.

Bertín Osborne se vio obligado a cancelar los conciertos que tenía previstos en Madrid y Pontevedra por problemas de salud. Tras conocerse esta información, su hija Alejandra se pronunció en 'El tiempo justo': "No sabía lo que tenía, solo tosía muchísimo". Más tarde, el propio cantante reaparecía en sus redes sociales con una evidente dificultad para respirar: "Puedo hablar a duras penas".

Gabriela Guillén se sincera sobre su relación con Bertín

Ahora, ha sido Gabriela Guillén la que nos ha dado la última hora sobre el estado de salud de Bertín: "Ha estado mal. Le ha tocado la lotería del COVID persistente. Ha estado varias semanas con fiebre y neumonía. Me dijo que estaba fatal y que no se sentía con ánimos para nada", le contaba la exconcursante de 'Supervivientes 2026' a nuestro colaborador Luis Rollán.

También, la famosa desvelaba cuál es su verdadera relación con Bertín: "Nuestra relación es bastante buena, siempre lo ha sido. Lo que pasa que la gente ha querido creer otras cosas. Hemos estado enfadados, sí, pero nuestra relación siempre ha sido así".

El dolor de Gabriela tras ser estafada por su socia

Por último, la modelo se pronunciaba respecto a la última polémica en la que se ha visto envuelta. Y es que, a su vuelta de 'Supervivientes', Gabriela Guillén se encontró sin empresa y con una deuda de 60.000 euros tras haber sido estafada por su socia:

"Menos mal que he estado solo un mes en 'Supervivientes' porque si no pierdo más que mi empresa. No sé nada de ella. Me tiene bloqueada, no contesta los emails, no sé dónde está, dónde vive, qué ha hecho... Toda la responsabilidad recae sobre mí. Tengo que hacer todo yo, pagar impuestos, empleados, bonos... Era una persona como de mi familia y que te traicionen así duele mucho más que cualquier cosa", señalaba.