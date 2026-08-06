Carlos Otero 06 AGO 2026 - 11:07h.

Maica Benedicto estaría empezando una relación con Juan Faro, al que el año pasado se vinculó a Sofía Suescun

Maica Benedicto y Juan Faro, ¿nueva pareja sorpresa? Todas las pistas

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Tenemos posible pareja del verano: Maica Benedicto podría estar ilusionada con Juan Faro, que el año pasado por estas fechas estuvo relacionado con Sofía Suescun. De 39 años, este gallego de cuerpo escultural cuenta con un interesante pasado que merece la pena analizar en profundidad.

Diez años como agente de la Policía Nacional

Nacido en la aldea de Mondariz (Pontevedra), Juan Faro Barros es una celebridad en el universo de las redes sociales por sus posts de estilo de vida. Amante del lujo y las experiencias exclusivas, solo en Instagram cuenta con 374.000 seguidores. Antes de incursionar en el mundo social media, fue agente de la Policía Nacional, cuerpo en el que entró hace dos décadas, con destinos en Murcia y Castellón.

En el año 2017 abandonó el Cuerpo Nacional de Policía para afrontar un nuevo desafío: competir en el mundo del culturismo. La aventura le salió bien y llegó a ser doble campeón de España, campeón del mundo y Mister Olympia de esta disciplina deportiva.

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Su transformación en influencer

Su imagen le ha permitido hacer sus pinitos en el mundo de la moda y la empresa: en el historial de negocios del nuevo amigo de la reciente ganadora de ‘Supervivientes’ figuran varias sociedades, entre las que destacan un gimnasio en Las Rozas (Madrid), una empresa de inversión inmobiliaria y compraventa de muebles y decoración, o venta de moda y complementos.

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Juan Faro encontró un filón comercial en redes y el gallego se reinventó en creador de contenido. Además de compartir sus rutinas de entrenamiento, diversificó sus publicaciones hacia temas relacionados con viajes, coches de lujo y actividades extremas como el paracaidismo, construyendo un auténtico negocio alrededor de patrocinios y sorteos.

El paso de Juan Faro por prisión

Con motivo de su posible relación secreta con Sofía Suescun (el año pasado Kiko Jiménez y ella pasaron por una crisis por las informaciones de una presunta infidelidad), salió a la luz su reciente paso por prisión. Juan Faro pasó en la cárcel de Estremera durante 101 días en 2024, acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y narcotráfico, poniendo en jaque tanto su imagen como la estabilidad de sus negocios.

Faro salió en libertad sin fianza y siempre ha mantenido su inocencia. Ha llegado a decir que el tiempo en la cárcel le “salvó la vida”. Según declaró a ‘El Mundo’, estar solo en la celda le permitió descubrir “la verdadera felicidad”. “Quien quiere, puede salir mejor de allí que como entró. Estoy seguro de ello”, dijo al citado rotativo.

Una relación de siete años antes de Sofía Suescun y Maica Benedicto

En el verano de 2025, los programas de Telecinco informaron de que el gallego y Sofía Suescun habrían mantenido citas secretas durante unos tres meses, disparando la atención hacia él. Un año después, otra ganadora de ‘Supervivientes’, Maica Benedicto, lo ha vuelto a poner en el mapa rosa.

Según el entorno cercano de la posible pareja, lo suyo no es algo pasajero. La murciana, por su parte, ni confirma ni desmiente y ha vertido declaraciones como “estoy viviendo un poco la vida” y que “enamorada no, son palabras muy grandes”.

Antes de recalar en el corazón de las reinas de los realities, Juan estuvo durante siete años con la culturista Paulette Fitness y su romance causaba sensación en el mundo del deporte. “Tuvimos muchos altibajos por mi sinvergüencería”, dijo él en una entrevista concedida a un canal de TikTok, en la que admite que apenas tienen relación.

Ella, por su parte, cuenta que no le guarda resentimiento. “Intento quedarme con las cosas buenas porque lo malo puede torturarte y nunca llegas a ser feliz”, decía hace unos años en referencia a la nueva ilusión de Maica Benedicto.