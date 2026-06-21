Álex Adrover, exconcursante de ‘Supervivientes’, ha visto cumplido el sueño de tener su propia villa de alquiler vacacional

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Hay proyectos que nacen de una idea y otros que nacen de una emoción. La villa de alquiler vacacional de Álex Adrover, exconcursante de 'Supervivientes' y Patricia Montero pertenece a esta segunda categoría. Mucho antes de convertirse en una espectacular vivienda abierta al Mediterráneo, este rincón de la Costa Tropical era simplemente un terreno con una vista privilegiada al mar. Un espacio vacío que, sin embargo, escondía todo el potencial de un sueño por construir.

Hoy, aquel solar del actor, que comenzó a tomar forma en 2017, se ha transformado en un refugio con nombre propio. Una villa contemporánea situada en La Herradura, Granada, diseñada para quienes buscan desconectar del ruido cotidiano y volver a conectar con lo esencial. Piscina infinity, terrazas abiertas al horizonte, interiores bañados por la luz natural y una arquitectura pensada para integrarse en el paisaje convierten esta propiedad en mucho más que un alojamiento vacacional.

A tan solo 50 minutos de Málaga y Granada, la casa invita a vivir una experiencia diferente. Aquí el tiempo parece avanzar más despacio. Las mañanas comienzan contemplando el Mediterráneo desde la terraza, las tardes transcurren entre baños infinitos y conversaciones al aire libre, y las noches se llenan del sonido del mar y de cielos estrellados difíciles de olvidar. ¡Entramos en “Infinity Calma Villa” de Álex Adrover, exconcursante de 'Supervivientes'!

Un sueño hecho realidad después de ocho años de esfuerzo

Detrás de esta espectacular villa frente al Mediterráneo existe una historia de constancia, ilusión y muchas horas de trabajo. Álex y Patricia Montero han querido compartir públicamente el largo camino recorrido hasta convertir un terreno vacío en el refugio familiar que siempre imaginaron.

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Todo comenzó en 2017, cuando descubrieron este enclave privilegiado en La Herradura. En aquel momento no existían ni jardines, ni terrazas, ni piscina. Tampoco había una vivienda que invitara a quedarse. Solo había tierra, una pronunciada montaña y unas vistas al mar capaces de enamorar a cualquiera.

Durante años, la pareja de actores, se involucraron en diferentes proyectos, trámites administrativos, permisos, decisiones arquitectónicas, cambios de planes e innumerables imprevistos. A ello se sumó además la pandemia, que ralentizó muchos procesos y puso a prueba la paciencia de quienes esperaban ver terminado el proyecto.

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Ocho años después, el resultado habla por sí solo. Lo que comenzó siendo una parcela vacía se ha convertido en una villa espectacular donde arquitectura, paisaje y bienestar conviven en perfecta armonía. Un proyecto profundamente personal que hoy abre sus puertas a viajeros de todo el mundo para compartir la magia de este rincón privilegiado de la Costa Tropical.

Los exteriores: un balcón infinito sobre el Mediterráneo

Si hay algo que define esta propiedad son sus impresionantes espacios exteriores. Diseñados para disfrutar del clima privilegiado de la zona durante prácticamente todo el año, cada rincón parece creado para contemplar el paisaje y dejarse llevar por la tranquilidad del entorno.La gran protagonista es, sin duda, la piscina infinity. Suspendida visualmente sobre la bahía de La Herradura, crea la sensación de fundirse con el horizonte.

A su alrededor se extiende un amplio solárium que invita a disfrutar del sol, la lectura o simplemente de las vistas. Es uno de esos lugares donde las horas pasan sin darse cuenta mientras el Mediterráneo cambia de color a lo largo del día.

Las terrazas escalonadas multiplican los espacios para el descanso. Cómodos sillones, rincones de relax y zonas pensadas para la conversación permiten encontrar siempre el lugar perfecto para cada momento. Desde el primer café de la mañana hasta la última copa al atardecer, todo parece tener un escenario privilegiado.

Otro de los grandes atractivos es el comedor exterior. Rodeado de vegetación y completamente abierto al paisaje, se convierte en el corazón de la vida al aire libre. Aquí las comidas se alargan sin mirar el reloj mientras la brisa marina acompaña cada sobremesa.

Las zonas chill out distribuidas por la propiedad refuerzan esa sensación de calma permanente. Son espacios concebidos para desconectar, compartir y disfrutar del entorno sin prisas. Al caer la tarde, cuando el cielo comienza a teñirse de tonos dorados y rosados, estos rincones adquieren una atmósfera especialmente mágica.

Los interiores: luz, diseño y calma frente al mar

El interior de la vivienda mantiene la misma filosofía que define sus espacios exteriores: amplitud, sencillez y una conexión permanente con el paisaje. Desde el primer momento llama la atención la extraordinaria luminosidad que invade cada estancia. Los grandes ventanales permiten que la luz natural entre durante todo el día, creando ambientes cálidos y acogedores que cambian sutilmente con el paso de las horas.

El salón principal constituye el corazón de la casa. Decorado con un elegante estilo contemporáneo, combina líneas limpias, materiales naturales y una paleta cromática inspirada en el entorno mediterráneo. Todo está pensado para favorecer la sensación de bienestar y descanso.

La cocina abierta refuerza esa sensación de amplitud y convivencia. Con un diseño minimalista y una práctica barra americana, ha sido concebida para compartir. Completamente equipada con prestaciones premium, permite disfrutar tanto de desayunos tranquilos como de cenas especiales entre amigos o familiares.

La suite principal representa el máximo exponente del concepto de descanso que inspira toda la villa. Amplia, luminosa y orientada hacia el paisaje, ha sido diseñada para desconectar por completo de las rutinas diarias. Un lugar donde dormir profundamente y despertar con la sensación de estar suspendido entre el mar y el cielo.

La vivienda dispone de dos habitaciones dobles y una habitación cuádruple, todas ellas con acceso a terraza privada y abundante luz natural, con una capacidad de alojamiento de hasta 10 personas. Cada estancia mantiene la misma estética relajada y elegante que caracteriza al conjunto de la propiedad.