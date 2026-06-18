Críticas a Danna Ponce por dejarle el pelo largo a su hijo Máximo, de 2 años

Natalia Sette 18 JUN 2026 - 14:33h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha subido un emotivo viendo mostrando el cambio físico de su hijo y sus comentarios se han llenado de críticas

Danna Ponce abre debate en redes sobre el absentismo escolar de sus hijos

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Danna Ponce está acostumbrada a compartirlo todo sobre su maternidad de manera natural. Sin embargo, su última publicación familiar se ha convertido en el centro de duras críticas. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ha subido un tierno vídeo donde muestra el impactante cambio físico de su hijo menor, Máximo. Sus seguidores no han tardado en cuestionar por qué la influencer le deja el pelo largo al niño.

Tras hablar abiertamente sobre su forma de crianza y ser amenazada con llamar a los servicios sociales, la influencer ha vuelto a meterse en polémicas. Danna ha publicado un ‘reel’ donde se aprecia el contraste entre el pequeño cuando era un bebé y cómo luce en la actualidad. En la imágenes se ve cómo ha dejado de ser un bebé para convertirse en un niño grande que presume de larga melena.

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Acompañando al video, la creadora de contenido ha querido compartir la nostalgia que siente cualquier madre al ver lo rápido que pasa el tiempo. “Solo pestañeé y esto es lo que pasó. Entregamos a un bebé y nos devolvieron un niño mayor”, ha escrito de lo más conmovida.

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Además, Danna ha aprovechado la ocasión para anunciar el importante paso que dará el pequeño de cara al próximo curso: “En septiembre empieza en un nuevo centro, una nueva etapa y va a ser un cambio muy grande, por suerte tendrá a su hermana mayor ahí”.

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A pesar de que el objetivo de la publicación era compartir el gran cambio del niño, parte de la atención de sus seguidores se ha desviado por completo hacia el pelo del menor, desatando una oleada de críticas y juicios sobre la longitud de su cabello.

Varios usuarios no han dudado en cuestionar la decisión de la influencer con comentarios como “Da calor con ese pelo... está más guapo con el pelo cortado” o exigencias directas del tipo: “Con lo guapo que está con el pelo corto, córtaselo”. Ante esto, Danna ha respondido de manera tajante con un rotundo y seco: “No”.

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La curiosidad de su comunidad ha ido a más, llevando a una seguidora a preguntarle directamente: “¿Le has cortado el pelo alguna vez de pequeño?”, ante lo que la valenciana ha desvelado que “nunca” ha sometido al menor a las tijeras desde que nació.

Afortunadamente para la youtuber, no todo han sido reproches en la publicación. Sus fieles defensores también han salido en masa para contrarrestar los comentarios negativos y aplaudir el estilo del pequeño de dos años. “¿El pelazo que tiene Máximo? Qué guapo”, ha elogiado una seguidora, un mensaje al que Danna Ponce ha respondido entusiasmada y agradecida utilizando caritas con ojos de amor.