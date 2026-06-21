Natalia Sette 21 JUN 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha encontrado por fin el método terapéutico que le está siriviendo para calmar su estrés y ansiedad

Violeta Crespo y Edi Insua comunican una feliz noticia tras un año y medio de relación

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Edi Insua se ha sincerado como nunca sobre su proceso de terapia en el que está inmerso. Hace algunos meses que el exconcursante de ‘Gran Hermano’ confesó ante la cámara que podría tener una depresión . Desde entonces, ha estado probando varios métodos terapéuticos y ha encontrado el método perfecto: la terapia EMDR. El influencer asegura que lo está ayudando a superar sus miedo e inseguridades.

Desde que salió de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Edi ha hablado con total sinceridad de los periodos de ansiedad que ha sufrido . Él mismo ha reconocido que, a pesar de tenerlo todo, ha tenido en muchas ocasiones un sentimiento de tristeza profunda. A pesar de probar varios métodos de terapia, no ha sido hasta encontrar la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR).

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Sus seguidores le han preguntado cómo lleva las sesiones y él ha respondido sin tapujo alguno: “Honestamente está yendo muy bien, por fin he conseguido la terapia que me va a ayudar de verdad”. Esta terapia ha demostrado ayudar a las personas a recuperarse de un trauma y otras experiencias vitales angustiosas asociadas a problemas de salud mental como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión.

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Ambas terapias, tanto la EMDR como la tipo cognitivo-conductual, sirven para tratar el trauma. Sin embargo, la que hace Edi no exige narrar en profundidad los sucesos traumáticos y promueve la desensibilización y reprocesamiento mediante asociaciones. “Las otras terapias también me ayudaron a trabajar más sobre la conducta y es algo que no sana el problema de raíz. Con esta terapia he ido conociendo por qué tengo esas inseguridad, esos miedos…”, ha explicado el influencer.

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Para el gallego, el proceso está siendo difícil pero merece la pena porque está viendo grandes avances. “He descubierto muchas cosas este últimos mes, algunas difíciles de procesar. Es un proceso largo pero ya noto mejoría, me da paz. Mi pareja también lo nota. Creo que estoy en el camino correcto”, ha terminado diciendo.

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Edi no puede estar más feliz y tranquilo por haber encontrado por fin una terapia con la que está viendo mejoras y avances. El creador de contenido pretende seguir implicado en las sesiones todo el tiempo que sea necesario para acabar con los periodos de ansiedad que le impedían seguir con la normalidad de su vida.