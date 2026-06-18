Lorena Romera 18 JUN 2026 - 13:34h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reconoce el temor que tiene por el futuro de sus tres hijos en común con André Carrillo

Suhaila Jad desvela demoledores detalles del final de su relación con el futbolista

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Suhaila Jad ha emitido un nuevo comunicado a través de sus redes sociales. Semanas después de hacer oficial su ruptura tras meses separados, la que fuera tronista de 'MyHyV' y concursante de 'Supervivientes' ha reflexionado ahora sobre el futuro de sus tres hijos tras esta separación. La influencer ha hecho pública una desgarradora reflexión centrada en la salud mental y cómo esta situación podría pasar factura a los gemelos Cedric y Samira y al pequeño Enzo.

"Cuando escribo, lo hago desde la tranquilidad, con respeto, sin rencor, sin rabia y sin querer hacer daño a nadie. Me siento libre; necesitaba soltarlo. Por momentos he sentido culpa por no haberme ido antes y he sentido vergüenza. Sentí que les fallé a mis padres, que son maravillosos, buenas personas y con unos valores impresionantes; desde muy pequeñita siempre me decían que nunca debía permitir que nadie me faltase al respeto", comienza expresando la joven.

Pero lo que realmente le duele es sentir que no lo ha hecho bien con sus hijos. "Sentí que también les estaba fallando a mis hijos, porque, aunque ellos no se enteran de nada, yo debía ser un ejemplo para ellos... y sentí también que me fallé a mí misma. Ya han pasado meses y los momentos más duros, donde más sufrí, ya quedaron atrás. Fueron horribles, no os voy a engañar", reflexiona la creadora de contenido.

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"Aún hoy, cuando recuerdo alguna cosa, sigo llorando; cuando a veces voy a buscar a mis hijos a la escuela y los veo salir, sigo llorando; y escribiendo esto ahora mismo, también estoy llorando. Sé que hay cicatrices que me quedarán para siempre... Pero estoy comenzando a ver la luz y a ver las cosas de otra manera. En general, siempre soy positiva y estoy segura de la decisión que tomé. Siento que está volviendo la Suhaila de siempre, esa que estaba perdida", reconoce la que fuera concursante de 'Supervivientes'.

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Pero todavía le cuesta asimilar todo el "dolor insoportable" por el que pasó: "Ni yo misma sabía que existía un dolor así. Sentía muchísima tristeza porque mis hijos no se merecían esto. Y me costaba entender que la persona que más amaba en el mundo junto con mis hijos -la que más me debía proteger, respetar, cuidar y amar- fuese justamente quien me estaba haciendo tantísimo daño".

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A pesar de saber que es "afortunada" porque sus pequeños "tienen salud" y ella está "sanando poco a poco", todavía le es difícil, pues se encuentra en ese proceso de asimilación. "Desgraciadamente, todo esto puede dejar secuelas y hay personas a las que les marca de por vida. Si hay hijos de por medio es aún peor porque se condiciona su vida; ellos también sufren y esto les puede marcar para siempre", señala.

Y, en este sentido, Suhaila ha querido hacer pública la preocupación que tiene sobre el futuro de sus hijos y cómo todo esto podría pasarles factura: "Los traumas de los adultos se crean en la infancia. Con todas las desgracias que desafortunadamente ya ocurren en el mundo, intentemos evitar hacer daño innecesario".