Patry Montero y Álex Adrover despixelan a sus hijas, Lis y Layla: su posado familiar

Ana Carrillo 19 AGO 2025 - 10:00h.

La protagonista de 'Yo soy Bea' y el exconcursante de 'Supervivientes' han compartido una foto de sus hijas sin tapar sus rostros

Patricia Montero y Álex Adrover están pasando el verano en Mallorca, tierra natal del exconcursante de 'Supervivientes', junto a sus dos hijas, Lis y Layla, que tienen diez y seis años, respectivamente. Allí han pasado tiempo con la familia y han llevado a cabo retiros de yoga, organizados con su empresa dedicada a esta disciplina, pero también han tenido tiempo para disfrutar de planes veraniegos en familia, tal y como han mostrado en sus perfiles de Instagram, donde entre ambos se acercan al millón de seguidores.

Los dos actores de 'Yo soy Bea' han compartido varias fotos jugando en la playa con sus dos hijas y se han animado a subir ahora unas fotos de los cuatro bañándose en el Mediterráneo en las que han despixelado a sus niñas, cuyos rostros siempre habían tapado en las publicaciones compartidas en las redes sociales.

En esta ocasión han optado por dejarles puestas unas gafas de sol, pero es la primera vez que suben fotos con las niñas mirando directamente a cámara. "Nada como perder la noción del tiempo juntos en el mar, ¡os amo!", ha escrito la actriz y empresaria junto a este post que ha recibido muchos comentarios de "familia bonita" por parte de su comunidad de Instagram, como ha sido el caso de Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025' e íntimo amigo de Álex Adrover.

Patry Montero ha explicado que su objetivo de este verano es ser consciente de los buenos recuerdos que está construyendo junto a sus hijas, que son su motor vital desde que llegaron a su vida: primero Lis, en 2015, y después Layla, en 2019. A sus 37 años, la actriz ha encontrado el equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal y comparte los momentos más destacados de ambas en Instagram, donde ya acumula 765.000 seguidores.