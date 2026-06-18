Aguasantas desvela cuántos kilos ha cogido desde que se quedó embarazada

Natalia Sette 18 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha hablado sin tapujos del peso que ha cogida durante las primeras 24 semanas de embarazo

Aguasantas Vilches sorprende con su inesperada decisión sobre el embarazo: “No quiero…”

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Aguasantas continúa compartiendo todos los pasos de su embarazo desde que lo anunció en marzo. Tras el angustioso episodio que vivió al descubrir que habían robado en casa de sus padres , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido volver a la normalidad y ha vuelto a publicar contenido de maternidad. La influencer ha desvelado cuántos kilos ha cogido en los últimos 6 meses.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ acaba de entrar en la semana 24 de gestación y el tamaño de la barriga ya es notable . Aguasantas ha dado el paso de subirse a la báscula para descubrir cuántos kilos ha subido en seis meses de embarazo. “Ya sé cuántos kilos he cogido en 6 meses de embarazo que los hago hoy mismo”, ha comenzado explicando a través de sus ‘stories’.

Para quitarle hierro al asunto, la influencer ha hecho una encuesta con dos opciones para que sus seguidores intenten averiguar. Las dos alternativas son: Más de 7 kilos o menos de 10 kilos. Su comunidad se ha volcado por completo en la encuesta y la votación está bastante ajustada: 59% para la primera opción y 51% para la segunda.

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Aunque la pareja de Juan José Peña no ha querido confesar la cifra de inmediato, ha publicado una imagen comparativa mostrando cómo estaba antes de quedarse embarazada, y ahora con seis meses. El crecimiento de la barriga es más que evidente y puede servir de pista a aquellos que quieran participar en la encuesta.

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La realidad es que a la influencer no le importa el peso que ha cogido. Lo único que desea es que su bebé esté creciendo adecuadamente y sano, ya se preocupará del peso cogido una vez lo tenga en brazos. Aún así, sus seguidores agradecen enormemente la transparencia de la exconcursante de 'GH VIP', pues ha hablado del peso sin ningún tipo de tapujos y con total naturalidad.

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Horas más tarde, la creadora de contenido ha subido un video comiéndose una tarrina de helado desvelando los kilos exactos. "Me ha dicho la matrona que he cogido 8 kilos en 6 meses de embarazo", ha revelado. Aguasantas deja claro con el video que no piensa dejar de comer durante la recta final y que seguirá haciendo lo que le pida el cuerpo. Lo importante es que ella se encuentra bien y sana y cómo le dicen muchos fans le "sienta fenomenal el embarazo y está guapísima con esa barriga".