Oriana Marzoli cuenta toda la verdad de su ruptura con Facundo González: “La gente tiene que estar cuando uno lo necesita”
La exconcursante de ‘Supervivientes’ hace una cronología completa sobre los últimos momentos de su relación con Facundo González
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Oriana Marzoli regresa a su canal de mtmad después de mucho tiempo para acabar, de una vez por todas, con todos los rumores que se han generado alrededor de su reciente separación sentimental. Después de reaccionar al comunicado de su expareja anunciando que ya no están juntos, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta toda la verdad de su ruptura con Facundo González. Cansada de todas las cosas que se están diciendo, ha dado el paso de sentarse frente a las cámaras para hablar sin tapujos. ¡No te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!
La creadora de contenido ha hecho una cronología completa sobre cómo han sido los últimos meses en su relación después de que saliese del concurso en el que estaba participando: “Lo vi cuatro días después de dos meses”. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que ha tenido un apoyo incondicional durante los días en los que esta noticia ha salido a la luz, no ha tenido ningún problema en contar todos los motivos por los que ha tomado esta sorprendente decisión.
Aunque parecía que su relación estaba más fuerte que nunca y ambos hablaban de todos los planes de futuro que tenían previstos, todo ha dado un giro radical hasta el punto de hacer saltar su romance por los aires. “La gente tiene que estar cuando uno lo necesita”, asegura tajantemente la venezolana. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara cuándo ha sido la última vez que ha visto a su expareja y confiesa si ha sido la falta de amor lo que le ha llevado a tomar esta decisión: “Así funciona todo”.
Así fue su conversación de ruptura con Facundo González
Oriana Marzoli no solo ha explicado todos los detalles sobre las causas que le llevaron a poner fin a su relación, sino que ha dado un paso más allá. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo fue su conversación de ruptura con Facundo González. La creadora de contenido explica dónde se encontraba cuando sucedió y desvela todo lo que pasó cuando tomó la importante decisión. Además, confiesa cómo fue la reacción del argentino.
Las primeras palabras de Oriana Marzoli tras su ruptura con Facundo González
Aunque Oriana Marzoli ha regresado a mtmad contando todos los detalles desconocidos hasta ahora sobre el fin de su romance con el argentino, hace tan solo unos días la venezolana rompía su silencio. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ concedía sus primeras palabras tras su ruptura con Facundo González al programa de ‘En todas las salsas’ y se abría en canal para hablar del momento actual que está atravesando. ¡Dale al play y descubre todo lo que contó, en exclusiva, para Mediaset Infinity!