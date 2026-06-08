Lidia González 08 JUN 2026 - 17:39h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela si está conociendo a alguien tras su reciente ruptura con Facundo González

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Oriana Marzoli ha querido contarlo todo sobre su vida sentimental tras los últimos acontecimientos que han pasado en su vida y se ha mostrado más sincera que nunca. Después de reaccionar al comunicado que dio su expareja sobre su separación, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa si está abierta al amor tras su ruptura con Facundo González. La influencer se ha abierto en canal para explicar en qué punto se encuentra y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Hace tan solo dos semanas se hacía público el comunicado de Facundo González anunciando el fin de su relación con la venezolana, una noticia que hacía arder las redes sociales. Ahora, ella es quien da un paso al frente para resolver todas las dudas al respecto y contar todos los detalles sobre esta sorprendente ruptura. Además, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Vicversa’ explica cómo se encuentra su corazón en estos momentos y confiesa si está conociendo a alguien.

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La exconcursante de ‘Supervivientes’ aclara los rumores que la relacionaban con un chico

Siguiendo con la línea de hablar sobre su situación sentimental, la creadora de contenido ha sido muy clara al hablar de algunas cosas que se han dicho sobre ella. La exconcursante de ‘Supervivientes’ aclara los rumores que la relacionaban con un chico en el Roland Garros, un hecho que coincidía con el anuncio que hacía Facundo González en sus redes sociales. La influencer explica quién ha sido su apoyo incondicional durante esos días y revela qué hay de cierto en todo lo que se ha especulado sobre ella.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli rompe su silencio y desvela el motivo real de su ruptura con Facundo González

Oriana Marzoli cuenta los detalles de la conversación en la que rompió con Facundo González

Oriana Marzoli ha decidido romper su silencio y contar toda la verdad sobre lo que ha pasado en su relación con el argentino. Después de dar los motivos por los que ha tomado la decisión de acabar con su noviazgo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ cuenta los detalles de la conversación en la que rompió con Facundo González. La influencer explica las circunstancias en las que se encontraba y la reacción que tuvo su expareja a la noticia.

La exconcursante de ‘GH VIP’ explica por qué no se ha mudado ella con Facundo González

Oriana Marzoli ha recibido algunas críticas tras salir a la luz su reciente ruptura y no ha querido quedarse callada a la hora de responder a todo lo que se ha dicho sobre ella. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ explica por qué no se ha mudado ella con Facundo González y se muestra más clara que nunca al dar sus motivos. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!