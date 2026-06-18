Lidia González 18 JUN 2026 - 15:47h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre el futuro de su relación con Facundo González

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Oriana Marzoli se ha abierto en canal para hablar del momento personal que está viviendo y hacer algunas confesiones al respecto. Después de contar toda la verdad sobre su reciente ruptura, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ reflexiona sobre su relación con Facundo González. Ahora que ha pasado algo de tiempo, la influencer le dedica unas bonitas palabras y se sincera. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho al respecto, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha reencontrado con Kunno, una persona que ha sido esencial en su paso por ‘LCDLF’, con quien se ha abierto en canal. Ambos están viviendo un complicado momento personal ya que están enfrentándose a una ruptura sentimental y se han sincerado el uno con el otro sobre esta situación que atraviesan. Después de contestar a las críticas y aclarar por qué no se ha mudado ella con Facu, le dedica unas bonitas palabras a su expareja: “Es lo mejor que me ha pasado”.

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Además, hablando con el que fuera compañero de reality sobre su situación personal, la creadora de contenido divaga sobre el futuro de su relación. La que fuera tentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ reflexiona en voz alta: “Uno nunca sabe, es el mejor novio que he tenido”.

Oriana y Kunno cuentan la verdad de su relación: lo que no soportan del otro

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Oriana Marzoli y Kunno se han vuelto inseparables después de haber compartido estancia en el mismo reality. Ahora que han regresado a la vida real, los creadores de contenido se reencuentran para desvelar todos los secretos de su amistad. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ y el influencer cuentan la verdad de su relación y confiesan lo que no soportan del otro.