Álex Adrover, exconcursante de ‘Supervivientes’, se ha mudado a Mallorca, su isla natal, junto su mujer e hijas

Álex Adrover comparte el secreto de su sorprendente rutina facial diaria

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La aventura de Álex Adrover en la edición de 2025 de 'Supervivientes' dejó una huella imborrable tanto en él como en los espectadores. Durante más de 75 días en Honduras, el actor mallorquín se convirtió en uno de los concursantes más queridos gracias a su espíritu de compañerismo, su capacidad de adaptación y una actitud positiva que mantuvo incluso en los momentos más complicados del reality.

Sin embargo, su concurso terminó de manera inesperada el 4 de junio de 2025, cuando una luxación de rótula obligó a la organización a evacuarlo y a prescribir su abandono definitivo por motivos médicos. Además del impacto físico de la lesión, el actor experimentó una transformación radical durante su estancia en la isla, llegando a perder cerca de veinte kilos.

A su regreso, el mallorquín tomó una decisión que sorprendió a muchos, decidió priorizar su bienestar personal y el de su familia. Álex Adrover decidió regresar a sus raíces y comenzar una nueva etapa en Mallorca junto a Patricia Montero y sus hijas. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la búsqueda de equilibrio, la recuperación física, una profunda reconexión personal y el descubrimiento de nuevas inquietudes profesionales. Entre ellas destaca una faceta artística que había permanecido en segundo plano durante años y que ahora vuelve a ocupar un lugar importante en su día a día.

Mallorca, el refugio donde Álex Adrover ha encontrado la felicidad

Si hay una decisión que ha marcado el presente de Álex Adrover, exconcursante de 'Supervivientes' ha sido la mudanza a Mallorca. Durante su estancia en Honduras, uno de los pensamientos que más se repetía en su mente era precisamente la necesidad de volver a casa y recuperar una forma de vida más pausada. Entre las largas jornadas de supervivencia, el hambre y las duras condiciones climatológicas, imaginaba cómo sería despertar cada mañana rodeado de naturaleza y lejos del ritmo frenético de la ciudad.

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Al regresar del concurso compartió esa reflexión con Patricia Montero. La idea entusiasmó a la actriz y, en apenas unos meses, la familia ya estaba instalada en su nuevo hogar mallorquín. Para Álex, Mallorca sigue siendo un lugar único. “Por su gente, por la Tramuntana, por la costa, por el campo y por la comida… Como buen mallorquín, creo que la isla lo tiene todo”, aseguraba el concursante.

Una rutina entre huertos, animales y naturaleza

Hoy el día a día del actor transcurre entre tareas vinculadas al mantenimiento de la finca familiar. Jardines, huertos, animales y proyectos de mejora ocupan gran parte de su tiempo. Según ha explicado, tanto él como Patricia Montero están dedicando mucho esfuerzo a cuidar cada detalle de su nuevo hogar. La pareja ha apostado por un estilo de vida más consciente y conectado con la naturaleza. Lejos de tratarse de una moda pasajera, parece una decisión profundamente meditada que encaja con las reflexiones que ambos venían realizando desde hace años.

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La recuperación de su rodilla: el gran reto después de Honduras

El final de la aventura de 'Supervivientes' estuvo marcado por una complicada lesión que obligó a Álex Adrover a abandonar el programa cuando todavía tenía muchas ganas de continuar. La luxación de rótula que sufrió durante el concurso puso fin a una experiencia que estaba viviendo con enorme intensidad. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó una vez regresó a España.

La recuperación fue más lenta de lo que muchos podían imaginar. Durante meses tuvo que afrontar un proceso físico exigente para volver a recuperar la movilidad completa de la pierna. El propio actor ha reconocido que todavía arrastra algunas secuelas derivadas de aquella lesión. “Todavía se me ha quedado una ligera cojera, quizá más por la inseguridad o por haber estado tanto tiempo lesionado, pero imagino que con el tiempo terminará desapareciendo”.

Más allá de la movilidad, hubo otro aspecto que le preocupó especialmente, la pérdida de sensibilidad en parte de la pierna. “Llegué a perder completamente la sensibilidad desde la rodilla hasta el tobillo” aseguraba en una reciente entrevista en ‘Ultima hora’ Afortunadamente, el proceso de rehabilitación ha dado sus frutos. Poco a poco ha conseguido recuperar el funcionamiento de la articulación y volver a desarrollar una vida prácticamente normal.

Patricia Montero y Álex Adrover: una crisis que fortaleció la relación

Uno de los aspectos más comentados de los últimos meses ha sido la sinceridad con la que Patricia Montero y Álex Adrover han hablado públicamente sobre su relación. Según explicó el propio actor, las dificultades no comenzaron tras Supervivientes, sino que venían acumulándose desde años atrás. “Es verdad que una experiencia como Supervivientes te puede mover mucho por dentro, pero en nuestro caso Patricia y yo ya veníamos atravesando distintas situaciones delicadas desde el confinamiento”.

Después de diecisiete años juntos, la pareja decidió afrontar la situación desde la honestidad y el compromiso mutuo. “Cuando llevas tantos años y vives la vida con intensidad, a veces es necesario reajustar la pareja para volver a coger impulso y seguir creciendo en el mismo camino”, aseguraba el exconcursante de ‘Supervivientes’. Lejos de suponer una ruptura, esta crisis terminó reforzando los cimientos de la relación. Si existe una prioridad indiscutible en la vida actual de Álex Adrover, esa son sus hijas.

El actor considera que crecer rodeadas de campo, animales y espacios abiertos aporta valores fundamentales que resultan difíciles de encontrar en otros contextos. La educación basada en el contacto con la naturaleza se ha convertido en uno de los pilares de esta nueva etapa familiar.

El inesperado renacer musical de Álex Adrover

Entre todas las novedades que han llegado tras su paso por Honduras, probablemente ninguna ha sorprendido tanto como su regreso al mundo de la música. Aunque siempre formó parte de su vida, durante muchos años esta pasión quedó relegada a un segundo plano debido a sus compromisos profesionales como actor.

Necesitaba canalizar emocionalmente muchas de las experiencias vividas durante el concurso y reencontrarse con una parte de sí mismo que llevaba años esperando su momento. Así nació “Lunas al sol”, un proyecto musical desarrollado junto a su amigo de toda la vida Miquel García, conocido cariñosamente como “Pollo”. “Cuando volví de Supervivientes sin palabras, lo llamé. No para hacer una canción. Para volver a cantar”.

Aquella llamada fue el inicio de una aventura creativa que ha terminado convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes de su vida reciente. La canción “Lunas de Sol” recoge muchas de las sensaciones, aprendizajes y reflexiones que surgieron durante su experiencia en Honduras.