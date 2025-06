Celia Molina 24 JUN 2025 - 11:29h.

La cantante se puso a llorar en La Cartuja de Sevilla y le dio las gracias a sus fans por "recordarle que no está sola"

Lola Índigo responde a las críticas por su "barriguita": "Podría rayarme, pero me voy a comer una hamburguesa"

Tras su paso por el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y después de llenar de buena vibra La Cartuja de Sevilla, Lola Índigo viajará hasta Barcelona para actuar el próximo 10 de julio, en el marco de su gira 'La Bruja, la Niña y el Dragón'. Su espectáculo cuenta con 1.000 metros cuadrados de pantallas LED y una pantalla vertical gigante de la altura de un edificio de siete pisos, una de las mayores jamás vistas en un escenario nacional. Su show se concibe como un viaje entre los personajes que dan nombre a su tour y, además de los vistosos cambios de vestuario de Lola, entre tema y tema, no han faltado sus memorables discursos.

Su defensa de la aceptación de su cuerpo, tras recibir infundadas críticas sobre la "barriguita" que se le ve con los outfit de los directos, se ha hecho viral y ha sido masivamente aplaudida por sus seguidores. "El otro día hubo un vídeo de TikTok en el que me sacaron la barriguita y yo dije, Dios mío, hay gente descubriendo que hay carne pegada al hueso. Entonces, yo pensé: puedo rayarme y coger estos comentarios y hacer alguna cosa fea, como la gente que se afecta y se pone a hacer dietas imposibles o a matarse en el gimnasio. O me puedo comer una pu** hamburguesa y venir aquí Sevilla con mi cuerpo, que lo quiero y lo amo", dijo frente a miles de sevillanos.

"No hay nada peor que estar triste y no saber por qué"

Pero, además de ese discurso 'body positive' que ha sido tan compartido en las redes sociales, la cantante también habló sobre la realidad de su estado anímico actual, ya que no está pasando por un buen momento personal: "No hay nada peor que estar triste y no saber por qué y yo he estado un poco triste últimamente. No soy una persona que oculte sus sentimientos y hoy no va a ser una excepción. Quería decir que, a veces, me siento muy ingrata porque sé que tengo muchas cosas en mi vida pero, a veces me cuesta mucho verlas y quería daros las gracias porque me llenáis el corazón", comenzó a decir Mimi, sin poder contener las lágrimas.

"Siento que me dais mucho y que tengo mucha responsabilidad. Cuando os veo y me decís lo importante que soy para vosotros, me siento muy querida y muy afortunada. Os doy las gracias porque, a veces, me siento muy sola y hoy he recordado que no estoy sola", concluyó la artista, emocionando a todos los presentes. Sus palabras recordaron mucho a la confesión que hizo Aitana en su documental, cuando también reveló que, en un momento determinado, entro en una "depresión" sin saber muy bien los motivos.

Cantantes de éxito como ellas, a veces, no se dan la licencia de sentirse mal, pues "aparentemente" lo tienen todo en la vida. Sin embargo, cada vez es más frecuente que los artistas se vean desbordados por su incansable ritmo de trabajo - Antonio Orozco también lo visibilizó hace poco - y que sea necesario que hagan un descanso para centrarse en su propia salud, mental y física.