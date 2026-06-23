Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 20:06h.

Tras el sonado 'Kikazo', Kiko Rivera bloquea a Irene Rosales

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La guerra tras el 'Kikazo' de Irene Rosales no cesa, con un movimiento de Kiko Rivera en las últimas horas que no ha pasado desapercibido para nadie. El hijo de Isabel Pantoja, como bien ha informado Luis Pliego -director de la revista 'Lecturas'- ha bloqueado a su exnovia, la colaboradora de 'El tiempo justo' y modelo.

"Una de las cosas que se le han echado en cara a Irene estos días por la campaña del 'Kikazo' es que cómo no ha avisado a Kiko de que iba a hacer esta campaña. Aunque hubiera querido, no hubiera podido porque Kiko tiene bloqueada a Irene Rosales", ha señalado un Luis Pliego que detalla que "ya la bloqueó antes por unas declaraciones".

"Irene está bloqueada en redes sociales y en el WhatsApp de Kiko Rivera", ha subrayado Luis Pliego, generando todo tipo de reacciones en el plató de 'El tiempo justo'.

"Pierden la cordialidad de cara a los menores" o "qué triste" han sido algunos de los comentarios que se han escuchado en el plató del programa de Telecinco.

Las imágenes más tórridas de Kiko Rivera

Mientras tanto, 'El tiempo justo' ha desvelado las imágenes más tórridas de Kiko y Lola en una playa de Mallorca. ¿Quieres verlas? ¡Dale play y disfruta del vídeo!