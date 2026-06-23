Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 19:14h.

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Tras las palabras de Paola Olmedo desvelando este mismo lunes que ya ha firmado todos los papeles con José María Almoguera relativos a su divorcio, el hijo de Carmen Borrego ha confesado en 'El tiempo justo' este martes que todavía no están divorciado: "Ojalá, pero no. Sobre todo por si me quiero casar y tener la libertad de hacerlo cuando quiera".

Además, Almoguera ha revelado que su abogado le ha recomendado que hasta que no estén hechas las cosas, que "no se hable de ellas. A lo mejor no se ha enterado muy bien...".

Por otro lado, el colaborador de 'El tiempo justo' ha reconocido que le gustó mucho la entrevista de Paola Olmedo este lunes en el programa de Telecinco: "Estuvo bien y habló con cariño de mi madre".

¿Posible boda con María 'La Jerezana'?

En cuanto a una posible boda con María 'La Jerezana', su actual pareja, Almoguera asegura que se ha planteado casarse con ella: "No me voy a casar mañana, pero estoy con la persona con la que quiero estar de aquí a mucho tiempo. Ahora mismo no es una cosa que me urja".