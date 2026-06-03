El mensaje de Juls Janeiro a sus 'haters': "Estoy preparada para todo"

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Juls Janeiro ya no huye de la prensa y lanza un mensaje claro a sus ‘haters’. La hija de Jesulín también ha querido pronunciarse sobre el papel de su madre, que ha salido en varias ocasiones en su defensa.

Juls ha explicado cómo está viviendo sus primeros pasos como personaje público: “Muy bien, todo bien”. Además, ha restado importancia a las críticas en redes sociales: “De los comentarios negativos no me entero de nada, si te digo la verdad, porque no los miro”.

Juls Janeiro, sobre la defensa de su madre: "Creo que eso es lo que haría cualquier madre, digo yo"

Sobre el hecho de que su madre la defienda públicamente, ha sido tajante: “Creo que eso es lo que haría cualquier madre, digo yo”. Por último, ha dejado claro que se siente preparada para la exposición mediática: “Yo siempre estoy preparada para todo”.

En ‘El tiempo justo’, Leticia Requejo ha valorado estas declaraciones: “Esta versión sí, porque llevamos semanas comentando que su actitud había sido a veces un poco incongruente. Al final, es más criticable la opinión de la gente que la rodea o los comentarios de su madre que los de la propia protagonista”.

Por su parte, Sandra Aladro ha defendido que la decisión de Juls de convertirse en personaje público fue muy meditada: “No es una decisión improvisada. Lo pensó durante mucho tiempo, hasta el punto de reunir a sus amigos para explicarles que iba a aparecer en una portada y comenzar a participar en un programa. Les pidió que tuvieran mucho cuidado con sus comportamientos y actitudes, porque sabía que, desde ese momento, iba a estar muy expuesta”.