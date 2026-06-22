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Gloria Camila ha criticado las "escuetas" apariciones de sus tíos Amador y Gloria Mohedano en el documental de su madre. La hija de Rocío Jurado ha analizado la producción junto a un periodista uqe ha podido revisarlo en 'El tiempo justo'.

La hija de Rocío Jurado reacciona a la elección de los testimonios para el documental

"Tengo entenido que esos audios son cogidos de una intervención que ha hecho pública, pero él no los aporta. Son de archivo, su aparición es mínima", asegura la colaboradora. A la televisiva también le ha llamado la atención la "escueta" aparición de Gloria Mohedano, la hermana de su madre.

"Me parece una falta de respeto, y que no se cuenta desde el principio real de personas que pueden contarlo", traslada ante el periodista Juan Saez. Este último considera que, habiendo revisado el documental, a Gloria Camila "no le puede molestar nada" porque la creación se ha hecho "con buena intención".