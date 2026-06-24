Lidia González 24 JUN 2026 - 09:22h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ le hace una importante proposición a la catalana: la respuesta de Laura Ulldemolins

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Borja y Laura Ulldemolins no han parado de decir lo felices que están y el buen momento sentimental que atraviesan juntos, a pesar de todas las críticas que llevan a sus espaldas. Después de conocer al padre de la catalana, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ sorprende a Laura Ulldemolins y oficializa su compromiso con ella. Casi sin poder creerse lo que está viviendo, la catalana reacciona y contesta a las palabras del sevillano. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Han pasado muchas cosas desde que la pareja anunciara su relación con un apasionado beso, hace apenas un mes, y el influncer ha querido tener un bonito detalle con la catalana. Por este motivo, el empresario, haciendo cómplices a todos sus seguidores de lo que iba a pasar, ha preparado un plan muy romántico para acabar haciéndole una romántica proposición a Laura. Muy ilusionado por el dulce momento que atraviesa su relación, toma una impactante decisión sobre su futuro con la catalana: “Es el momento de dar el paso”.

Después de todo lo que se ha dicho sobre ellos y que se ponga en cuestión lo que sienten el uno por el otro, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ ha querido que quede reflejado frente a las cámaras su deseo de formalizar su compromiso con Laura. “Después de todo lo que hemos vivido y de luchar contra corriente, creo que es el momento”. La pareja ha querido aprovechar esta romántica ocasión para confesar lo que sienten.

Laura Ulldemolis responde a la proposición de Borja

Por su parte, Laura Ulldemolins ha sido sorprendida por su pareja, yendo a cenar a un restaurante con unas románticas vistas a la Torre del Oro y al puente de Triana, a pie de río: “Menuda encerrona”. La creadora de contenido reacciona a las palabras del sevillano y no duda en ser muy sincera a la hora de dar su respuesta. La que fuera participante de ‘El precio justo’ se abre en canal y dice todo lo que piensa. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!