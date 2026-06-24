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Laura Cuevas, la hija del mayoral de Cantora, se ha sentado en 'El tiempo justo' tan solo 24 horas después de que saliese a la luz que Luis Vicente 'Pinocho' -el hermano no reconocido de Anabel Pantoja- habría tenido encuentros con ella y que por lo tanto le habría sido infiel a su mujer y madre de sus tres hijos.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido cómo se produjeron esas citas con él. Dice que se conocieron por redes sociales y que notó "insistencia" por parte de 'Pinocho'. Tuvieron un primer encuentro en Sevilla y fue ya en el segundo cuando llegaron a intimar.

'Pinocho' asegura que lo que cuenta Cuevas es "mentira"

Más tarde, se vieron en Madrid -siempre citando la versión de Cuevas- y allí 'Pinocho' le invitó a pasar una noche en un céntrico hotel. Ese día Laura Cuevas decidió hacerle una foto en la cama. "Me dice que cómo tengo que hacer público todo esto", relata al ser preguntada por el motivo de la imagen que hemos visto en el programa de Telecinco.

Sin emabrgo, 'Pinocho' cree que todo lo que dice "es mentira" y asegura que Laura Cuevas "se la ha jugado". "Ha conseguido llevarme a su terreno y romper una familia", traslada. Cuevas, por su parte, se defiende. "No he pactado nada", aclara.