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Después de tantos meses de noviazgo, ha llegado la hora de que la relación entre Carmen Alcayde y Charli vaya un paso más allá. El novio de la televisiva le ha pedido matrimonio en un emotivo momento que ella misma ha narrado en 'El tiempo justo'.

Así fue la pedida de mano

"Me pilló por sorpresa total, no me lo imaginaba", relata como podemos escuchar en el vídeo qeu acompaña a esta noticia. Carmen Alcayde cuenta que fue en un restaurante, rodeada de amigos, donde se produjo el momento tan especial que nunca va a olvidar.

De un momento a otro, Charli decide sacarle un anillo de compromiso y ella no da crédito. Le hace un gesto incluso con el que da a entender que no parecía real lo que estaban viviendo.

"Es la mayor locura de mi vida", dice en el programa de Telecinco. Carmen Alcayde tiene casi asegurado que el vestido de su novia será blanco. "'Me voy a poner todo!", afirma.