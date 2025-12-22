El presunto hermano de la influencer se rompe en 'El tiempo justo' al acordarde se Bernardo Panoja

'Pinocho', como es conocido Luis Manuel Vicente Rico, no ha podido evitar la emoción al acordarse de Bernardo Pantoja, su presunto padre, en 'El tiempo justo'. El supuesto hermano de Anabel Pantoja se enfrentará en un juicio a la influencer para conseguir que esta se someta a un test de ADN.

El Tribunal Supremo decidió hace unas semanas que el proceso de filiación se llevase a cabo en Sevilla. "Se la hemos pedido amistosamente. Llegó un burofax a casa de Merchi, hicieron caso omiso. Se le ha mandado una demanda a Canarias y no lo ha querido coger", asegura cuando es preguntado por la razón por la que Anabel Pantoja no parece ceder en la realización de la prueba. "El motivo no lo sé", aclara.

'Pinocho' ha hablado de cómo comprobó por su cuenta que era hijo biológico del hermano de Isabel Pantoja. "Fue desayunando con él. Cogí un vaso y una servilleta, fui a la clínica y cotejamos el ADN y salió un 99,6%", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Así intentaba evitar 'Pinocho' a la influencer cuando veía a Bernardo Pantoja

El entrevistado asegura que siempre escuchó el rumor en su barrio, Triana. "Tanto mi madre como mis tío, la familia, siempre han estado juntos. Éramos del mismo círculo. Me trataban de una forma diferente", comenta en directo.

Como decimos, ha habido un momento lleno de emoción con Joaquín Prat. "Las cosas pasan como pasan y ya está. Me emociono por muchas cosas", cuenta. 'Pinocho' relata que, en 2017, iba a visitarlo "a escondidas al hospital" en donde estaba ingresado por una enfermedad para "evitar" a Anabel Pantoja. "No quería tener conflicto con ella", dice.