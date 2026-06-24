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Natalia Ferviú ha vuelto a sacar el hacha de guerra contra Pelayo Díaz. La que fuera compañera suya en el programa 'Cámbiame' ha asegurado que, en 2018, no se sentía preparada para hablar y contar su verdad sobre su distanciamiento del televisivo.

La respuesta de Pelayo Díaz a los dardos de Natalia Ferviú

Sin embargo, ahora ve el momento de narrar lo que vivió. "No es amigo mío", afirma. Ferviú asegura que "no le gusta" que se sintiese "traicionada" y que más de una vez abandonó el plató "hecha polvo" porque se define una perosna "sensible".

Pelayo Díaz ha decidido responder a su excompañera en el programa 'El tiempo justo'. El colaborador afirma que no ha recibido con mucho agrado sus palabras.

"Estas declaraciones sí que me parecen de mala compañera", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Dice Díaz que Natalia Ferviú estaba "rota" en aquél momento "por otros factores". "Hay varias personas que no tienen relación con nosotros, como ella", comparte.