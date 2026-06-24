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La crisis entre Isabel Pantoja e Il Divo ha desembocado en un nuevo riesgo para el concierto que la artista tiene previsto ofrecer el sábado 27 de junio en la Plaza de España de Sevilla. La polémica, que comenzó con la ruptura profesional entre la cantante y el grupo, ha terminado trasladándose al terreno legal que implica condiciones en sus cláusulas.

Giovanna González, colaboradora de 'Vamos a Ver', ha hablado con la promotora responsable del evento que ha emitido un duro comunicado en el que expresa su “absoluta sorpresa” tras conocer por los medios de comunicación la supuesta cancelación del evento por parte de la cantante. Giovanna explica que, según sostiene la promotora, todas las obligaciones del contrato habían sido cumplidas y el espectáculo estaba previsto para celebrarse con total normalidad. Pero además, la colaboradora afirma: "La promotora está desbordada. Es imposible contactar con Pantoja".

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Giovanna González, sobre la ruptura de Il Divo e Isabel Pantoja: "La separación responde exclusivamente a motivos profesionales"

De hecho, las entradas del evento se encuentran prácticamente agotadas y toda la infraestructura necesaria para el concierto ya está montada. Por ese motivo, los responsables del festival exigen a Isabel Pantoja que respete el contrato y que aprezca sobre el escenario el próximo sábado. En caso contrario, advierten de que estudiarán emprender acciones legales.

La situación se complica porque, según la promotora, las explicaciones que han recibido hasta el momento no justifican una cancelación total del concierto. Además, aseguran encontrarse en un “limbo” informativo y tratan de contactar directamente con la artista para conocer de primera mano qué está ocurriendo. Estas conversaciones también se estarían dando a través de Agustín Pantoja, aunque la intención de la organización es hablar directamente con la cantante.

En paralelo, continúa la controversia sobre las causas que provocaron la ruptura entre Isabel Pantoja e Il Divo. Algunas informaciones apuntaban a supuestas filtraciones de carácter personal procedentes del entorno del grupo. Sin embargo, afirma Giovanna González que la representante de Il Divo ha desmentido tajantemente esa versión y asegura que: "La separación responde exclusivamente a motivos profesionales".

A tres días de la fecha señalada, la incertidumbre sigue siendo total. Mientras la promotora mantiene la esperanza de que Isabel Pantoja finalmente actúe en Sevilla, la artista permanece en silencio.