Nik Storonsky, cofundador de Revolut, es uno de los empresarios que ha entrado en los últimos años en el club de los multimillonarios británicos

Está casado, es padre de cuatro hijos, nació en Rusia y renunció a su ciudadanía tras la invasión en Ucrania

Compartir







El cofundador y consejero delegado del neobanco Revolut, Nik Storonsky, ha sido una de las personalidades que ha visto cómo su fortuna personal ascendía el año pasado hasta los 16.411 millones de libras (21.000 millones de dólares) situándole en el club de los multimillonarios británicos, según una clasificación anual publicada por 'The Sunday Times'.

Nik Storonsky, director ejecutivo y cofundador del banco en línea británico Revolut —cuya valoración se disparó el año pasado hasta 75.000 millones de dólares— es uno de los directivos y empresarios más desconocidos de los últimos años. Nacido en Rusia, Nik Storonsky renunció a su ciudadanía tras la invasión a gran escala de Ucrania. Se estableció en el Reino Unido en 2004 y posteriormente logró la ciudadanía británica, aunque pasa gran parte del año en Emiratos Árabes Unidos.

PUEDE INTERESARTE Muere el banquero Benjamin de Rothschild a los 57 años a causa de un infarto

¿Quién es el consejero delegado de Revolut?

Revolut, fundada por Storonsky junto a Vlad Yatsenko en 2015 y valorada en unos 75 millones de dólares (55,7 millones de euros), está considerada como una de las compañías más prometedoras del ecosistema financiero global, pues ya ha superado los 65 millones de clientes a nivel mundial y aspira a lograr los 100 millones a mediados de 2027.

PUEDE INTERESARTE Avances en los neobancos: Revolut ya permite el pago a plazos a sus clientes españoles

Sin embargo, para conocer la trayectoria de su consejero delegado hay que remontarse a 1984. El empresario nació en una localidad cercana a Moscú, estudió Física en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú y completó su formación especializándose en Economía y Finanzas. Durante su juventud destacó también en el deporte, especialmente en natación y boxeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el ámbito personal, Storonsky está casado y es padre de cuatro hijos. Aunque nació en Rusia, en 2022 condenó públicamente la invasión de Ucrania y posteriormente renunció a su ciudadanía rusa.

El lanzamiento de Revolut

Respecto a su carrera profesional, Nik Storonsky comenzó en Londres, donde trabajó como operador de derivados financieros en Lehman Brothers. Tras la quiebra de la entidad en 2008, continuó su trayectoria en Credit Suisse. Aquella etapa le permitió conocer de primera mano el funcionamiento de la banca y, según él mismo, detectar algunas de las limitaciones que sufrían los clientes, especialmente en los pagos internacionales y el cambio de divisas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En 2015 dio el salto al emprendimiento al fundar Revolut junto al ingeniero de software Vlad Yatsenko. La idea surgió tras comprobar las elevadas comisiones que cobraban muchas entidades financieras al viajar al extranjero.

Lo que comenzó como una aplicación centrada en el cambio de divisas ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma con servicios bancarios, inversión, ahorro y pagos digitales.

El cambio de residencia de Nik Storonsky tras el éxito de Revolut

Diez años después de lanzar Revolut, el director ejecutivo y fundador del neobanco trasladaba de manera oficial su residencia fiscal del Reino Unido a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según revelaron en octubre de 2025 una serie de documentos presentados en el registro británico de empresas.

La noticia de la salida fiscal de Storonsky del Reino Unido se conoció tan solo unas semanas después de que Revolut inaugurase su nueva sede global en el barrio financiero de Canary Wharf, al este de Londres y presentase su hoja de ruta para invertir 11.500 millones de euros a nivel global en los próximos cinco años.

Los próximos planes Nik Storonsky

Además, en los últimos meses el consejero delegado de Revolut ha sostenido que la salida a bolsa de la compañía no se espera hasta el año 2028, retrasando así la fecha de los próximos meses con la que se había especulado. "Faltan dos años", indicaba Storonsky a la agencia Bloomberg sobre una posible oferta pública de venta de acciones (OPV) para su salida a Bolsa. "Somos un banco, y para un banco, la confianza es fundamental. Las empresas que cotizan en bolsa generan más confianza que las que no cotizan", añadía.

En este sentido, el CEO de Revolut ha dejado claras sus intenciones de que la empresa cotice en Bolsa, pero ha alejado las posibilidades de que su salto al parqué pudiera darse en los próximos meses. El neobanco valora realizar más ventas secundarias de acciones antes de poner sobre la mesa su OPV, algo que suele realizar cada uno o dos años. Estas operaciones generan liquidez para los inversores y permiten a Revolut mantenerse como sociedad no cotizada durante más tiempo y aumentar su valoración.

La expansión internacional de la 'start up' se ha incrementado a la vez que su valoración ha ido creciendo. En marzo lanzó su banco en Reino Unido tras recibir la aprobación reglamentaria con una base existente de 13 millones de clientes.

Storonsky ha asegurado que la autorización para la licencia bancaria en Estados Unidos, que permitiría al banco acceder directamente a los sistemas de pago de la Reserva Federal y ofrecer préstamos personales y tarjetas de crédito, podría tardar hasta un año; sin embargo, ha alabado que con la Administración Trump este proceso sería más sencillo.