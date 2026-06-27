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Telecinco está de enhorabuena. La gran Paz Padilla regresa a la cadena y lo hace por todo lo grande con el estreno, este sábado, de 'El show de Paz'. El programa, que se llega este sábado a las 16 horas, contará no solo con la humorista gaditana, si no también con un gran plantel de colaboradores: la actriz Cristina Piaget, el cantante Roi Méndez, la modelo Fabiola Martínez, la humorista Jenni Alcolado y el presentador Jimmy Castro, además de Lola Padilla, hermana de la presentadora.

Paz Padilla, que está deseando que llegue la hora del estreno, ha compartido con la audiencia del programa quién es Lola, el gran e inesperado fichaje del programa: "Es mi hermana, ella es muy graciosa, hace un mes que se jubiló de su trabajo haciendo radiografías y la convencí para que se viniera conmigo, ella va a ser como mi toma de tierra porque ella, al igual que todos mis hermanos y mi familia, son personas normales de la calle".

Sobre Fabiola Martínez, Paz Padilla primero ha querido aclarar la situación de sus familiares en Venezuela tras el doble terremoto sufrido por el país: "Me ha dicho que su familia está bien, que su familia está a salvo, pero que ella está muy angustiada por la situación tan horrible que hay en su tierra".

Sobre Fabiola como compañera, Paz Padilla se ha deshecho en halagos: "Fabiola es un ser de luz, ella es un ser muy bonito. El programa va un poco de eso, de ser buenos con la gente y de ser solidarios como es ella, es una persona muy concienciada con el ser humano".

Sobre Cristina Piaget, Paz Padilla se ha mostrado muy sincera: "Yo a Cristina no la conozco mucho porque no la he seguido, pero lo que me parece a mí es que a ella la veo muy falta de amor, no sé de dónde ni por qué, pero sé que cuando la beso o la abrazo ella lo necesita".