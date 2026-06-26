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Carolina Perles, la que fuera mujer de José Luis Ábalos, se sienta en plató de '¡De viernes!' para compartir con los colaboradores y con la audiencia del programa sus impresiones tras conocerse la sentencia que condena al padre de sus hijos a 24 años de prisión.

Carolina, que ya ha concedido algunas entrevistas en Telecinco hablando sobre los años de matrimonio con Ábalos, se sienta con Bea Archidona y Santi Acosta para explicar cómo han recibido tanto ella como sus hijos la decisión del juez: "No me lo esperaba, la verdad. No ver crecer a tus hijos, eso ya es una pena".

La visita de Perles se produce tan solo unos días después de hacerse pública la decisión del juez con una histórica sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex ministro de Transportes por varios delitos de organización criminal, cohecho y malversación de caudales públicos en el marco del 'caso mascarillas'.

La reacción de sus hijos menores al conocer la sentencia

Carolina, visiblemente afectada, le ha relatado a los colaboradores de '¡De viernes!' cómo recibieron en su casa la noticia de la condena, una noticia que ha sorprendido a todos: "Mi hija mayor sí lo sabe, pero su padre le dijo que no viera la tele, que se centrara en sus cosas, y mi hija es lo que hizo, centrarse en sus estudios. El otro día tuvo un examen y la pobre lo hizo como pudo".

Sobre su hijo menor, Carolina ha reconocido que el niño aún no sabe lo que ha pasado con su padre y que pretende protegerle, algo que ha sorprendido a los colaboradores: "Es mejor que se lo cuentes tú, porque en la calle a tu hijo no solo le van a contar los años que su padre va a estar en la cárcel, directamente le van a contar lo que su padre ha hecho", expresaba Antonio Rossi.

Los mensajes amenazantes de la novia de Ábalos

"Mala madre, cloaquera, filtradora", estos son solo algunos de los calificativos que Andrea, la actual pareja de José Luis Ábalos, le ha dedicado a nuestra invitada. La novia del ex ministro ha acusado públicamente a Carolina Perles en varias ocasiones de ser una de las delatoras de Ábalos por despecho, algo que Perles niega:

"No le he contestado jamás a ninguno de los mensajes que ella me ha enviado. Esta chica tiene que entender que para mí ella es una niña, ella no sabe nada de mis hijos ni de mí, puede saber lo que José Luis le haya transmitido, pero realmente ella no es nadie para nosotros. Ella me culpa del cese de Ábalos, pero yo no considero que sea mi culpa, si luego lo que yo hice se utilizó políticamente no es mi culpa, el culpable es el que hizo los actos que estaban tan fuera de lugar teniendo el cargo que tenía".

Carolina ha relatado cómo fueron los años en los que la hija que tiene en común con Ábalos vivía con el ahora ex ministro y con su novia:

"Mi hija vivió con ellos durante una etapa y por lo que a mí se me trasladaba de su comportamiento la veía como a una niña, se medía con la hija de su pareja, se metía conmigo en presencia de él y de mi hija. No sé por qué siguen juntos porque lo han dejado varias veces y entre medias José Luis estuvo con Anais".