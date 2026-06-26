Madrid inaugura el regreso de BTS a Europa: miles de fans celebran el reencuentro del grupo tras cuatro años

La capital acoge el primer concierto de BTS en España, un reencuentro muy esperado por una montón de fans que llevaba años esperando

BTS desata la locura ante su primer concierto en España: el motivo por el que nunca antes habían ofrecido un show en el país

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Para miles de seguidores de BTS, el concierto que el grupo ofrece en Madrid no es solo una cita musical. Es el final de una espera que, en algunos casos, ha durado casi una década, tras la pandemia y el servicio militar obligatorio de los siete integrantes, España acoge por primera vez un espectáculo de la banda surcoreana, que ha elegido la capital como inicio de su gira europea. La comunidad ARMY reúne a seguidores de todas las generaciones, entre ellos está la administradora de uno de los clubes de fans en España, de 54 años, que resume así lo que significa pertenecer a este fenómeno: "Ser un ARMY es un sentimiento. Absolutamente, por ellos lo haría todo".

Lejos de ser un fenómeno exclusivamente adolescente, muchos seguidores han crecido acompañando la trayectoria del grupo y hoy comparten la misma ilusión que cuando descubrieron sus canciones. El perfil de los fans se ha diversificado con el paso de los años y el regreso de BTS ha vuelto a reunir a una comunidad intergeneracional.

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Las horas previas al concierto se viven con nervios, emoción y muchos preparativos. Hay quienes llevan semanas organizando el vestuario para la ocasión y otros incluso han inmortalizado su admiración con tatuajes: "Preparando los outfits desde hace tiempo", explica una joven mientras espera la apertura de puertas. Otra enseña orgullosa "bastantes tatuajes de ellos. Este es uno de los integrantes".

Para muchos será la primera vez que vean a BTS en directo: "Son muchísimos años esperando un concierto de ellos, entonces estamos súper, súper adrenalinizadas", cuenta una de las asistentes.

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"Llevamos años esperando este momento"

La llegada de BTS a España se había convertido en una cuenta atrás interminable para sus seguidores. "Esta ilusión viene desde que somos pequeñas", explica otra fan. La pandemia primero y, después, el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur obligaron al grupo a interrumpir su actividad durante casi cuatro años antes de regresar a los escenarios.

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Por eso, el reencuentro tiene un significado especial: "La verdad que diez años esperando, es una locura. Estoy tan feliz", reconoce una seguidora incapaz de contener la emoción, el regreso de BTS también refleja la evolución del fenómeno K-Pop. Quienes comenzaron escuchando sus canciones siendo adolescentes hoy son adultos que mantienen intacta la pasión por el grupo. "Esperando este momento, muy emocionada", resume otra fan minutos antes del concierto.

Más que un espectáculo musical, la cita de Madrid representa el reencuentro entre BTS y una generación de seguidores que llevaba años esperando volver a cantar junto a ellos.