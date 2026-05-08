Shakira anuncia un nuevo concierto en Madrid: las 12 fechas de su residencia en la capital

Tras conocerse que pondrá música al Mundial de Fútbol de este verano, Shakira ha anunciado un concierto más en Madrid

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Debido a la alta demanda, Shakira anuncia la ampliación de su residencia en Madrid hasta alcanzar un total de 12 conciertos, completando así cuatro fines de semana consecutivos en la capital española. La nueva fecha será la del 9 de octubre de 2026.

Las entradas estarán a la venta el miércoles 13 de mayo a las 10h en Livenation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las preventa en SMUSIC empieza el lunes 11 de mayo a las 10h y para los registrados en www.livenation.es desde el martes 12 de mayo a las 10h.

Este anuncio llega tras reunir a más de dos millones y medio de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino y uno de los mayores eventos musicales jamás registrados. Un espectáculo que ya forma parte de la historia de la música y que confirma el alcance universal de su propuesta artística.

9 de octubre, la nueva fecha de sus conciertos en Madrid

Más allá de las cifras, el impacto de Shakira trasciende lo musical y configura un fenómeno global con identidad latina. Sus conciertos se han convertido en espacios de celebración colectiva donde millones de personas conectan a través de una identidad compartida. Desde Río hasta Madrid, su gira refleja un mensaje claro y potente: la cultura latina no solo se escucha, se vive y se celebra.

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En este contexto, Madrid y el barrio de Villaverde se consolidan como epicentro de una celebración cultural. La residencia en la ciudad promete convertirse en uno de los eventos más relevantes del año, acogiendo durante cuatro fines de semana una experiencia que va más allá del concierto: un punto de encuentro para una comunidad diversa, una celebración del orgullo y el sentimiento de pertenencia y una muestra del peso de la cultura latina en el panorama global.

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Shakira sitúa a España como un territorio clave en la expresión de la identidad latina. Sus shows no solo son música, sino una gran fiesta cultural donde conviven generaciones, acentos y realidades distintas bajo un mismo sentimiento. Su propuesta representa la capacidad de la música para unir, integrar y celebrar la diversidad: una comunidad viva, dinámica e imprescindible que encuentra en estos conciertos un espacio de encuentro y expresión.