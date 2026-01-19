Ana Mena y Óscar Casas protagonizan una de las parejas del panorama actual que está siendo seguida por sus miles de seguidores

Los grandes conciertos de 2026 en España

Compartir







A principios de diciembre de 2024 unas imágenes de Ana Mena y Óscar Casas besándose apasionadamente por las calles de Madrid confirmaban lo que se había convertido en un secreto a voces desde que se conocieron en el rodaje de la película 'Ídolos': la realidad había superado a la ficción, y su química había traspasado la pantalla para convertirse en una historia de amor que no ha dejado de afianzarse en el último año.

PUEDE INTERESARTE Ana Mena se sincera sobre la edad con la que tuvo su primera relación sexual

Aunque en un primer momento intentaron mantener su relación alejada de los focos, con el paso de los meses es cada vez más habitual que ambos presuman con naturalidad de lo felices que están juntos. Así, este verano dieron un paso al frente y compartieron varias imágenes de sus paradisíacas vacaciones en Costa Rica junto a los hermanos del actor.

El inicio de su historia de amor

Desde el primer momento que coincidieron en el rodaje de la película 'Ídolos', largometraje que se estrenará el próximo 23 de enero, la pareja demostró una gran sintonía. Ana Mena, conocida por su carácter cercano y espontáneo encontraba en Óscar Casas un apoyo constante. Por su parte, el actor apostaba por la estabilidad junto a la cantante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras confirmarse su relación, Óscar Casas se ha convertido en uno de los seguidores más fieles de la artista. El actor ha mostrado en sus redes sociales y en sus apariciones públicas la admiración por la carrera y el talento de la cantante malagueña, destacando en varias ocasiones su esfuerzo y dedicación profesional.

Más de un año de amor

Uno de los aspectos más destacados de su historia es la manera en la que han gestionado la exposición mediática. A pesar de su popularidad, han sabido marcar límites claros. Comparten momentos puntuales de su día a día como vacaciones o viajes en coche.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es más, en uno de estos viajes en coche la pareja publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver en actitud romántica escuchando uno de los temas de Ana Mena que aún no se ha publicado y que, presumiblemente, será parte de la banda sonora de la película 'ídolos'.

A lo largo de su relación, Ana Mena y Óscar Casas han tenido que compaginar agendas exigentes. Giras musicales, rodajes y compromisos promocionales les han obligado a pasar temporadas separados.

Lejos de suponer un problema, ambos han apostado por su amor y, siempre que pueden, intentar reunir huecos para poder disfrutar de su relación. Siempre que sus trabajos se lo permiten, aprovechan para viajar juntos o apoyarse en eventos importantes para el otro.

El apoyo mutuo también se ha reflejado en momentos importantes de sus carreras. Ana Mena ha contado con la presencia de Óscar Casas en conciertos y grabaciones, mientras que ella no ha dudado en acompañarle en proyectos cinematográficos y eventos del sector audiovisual.

Sin embargo, siempre se han mantenido en un segundo plano evitando opacar el foco del otro. Esta presencia constante, aunque discreta, refuerza la imagen de una pareja sólida y comprometida.

Ana Mena y Óscar Casas se dejan ver poco a poco en público

Hace varias semanas Óscar se convertía en el 'asistente' perfecto de Ana en el rodaje del videoclip de su canción 'Lárgate', cuando de lo más caballeroso no dudó en coger en brazos a su novia para que no se manchara durante una escena en una granja.

A pocos días de celebrar su primer aniversario de noviazgo, la pareja asistía juntos a la entrega de los Premios Glamour Women of the Year 2025 que se celebraba en Madrid.

A pesar de que muy tímidos preferían no posar juntos en el photocall, aunque en el interior de la gala sí que les podía ver ocupando la misma mesa y derrochando cercanía y gestos de complicidad.

Miradas, sonrisas, conversaciones al oído y un selfi para el recuerdo en el que Ana, consciente de que la prensa les estaba grabando, dedicaba un sonriente saludo a las cámaras levantando los dedos en gesto de victoria.