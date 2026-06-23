La cantante y el actor han puesto fin a su noviazgo, pero antes de ello, Mena tomó una decisión que anticipaba su cambio de vida

Óscar Casas y Ana Mena rompen su relación tras casi dos años juntos: su entorno revela el motivo de la ruptura

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La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas ha sido una de las noticias más comentadas de las últimas horas. Después de casi dos años de relación, la cantante y el actor han decidido poner fin a su historia de amor de manera amistosa, una separación marcada por las exigencias profesionales de ambos.

Sin embargo, semanas antes de que trascendiera la ruptura, la artista ya había tomado una decisión que ahora no ha pasado desapercibida: apostar por un proyecto personal en Madrid. La intérprete malagueña habría dado un importante paso adelante en su independencia al adquirir una vivienda propia en la capital.

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Se trata de un movimiento que refleja el excelente momento profesional que atraviesa y que, visto con perspectiva, anticipaba el inicio de esta nueva etapa en su vida.

Tal y como explica 'Vanitatis', se trataría de una vivienda unifamiliar ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Las Rozas y, curiosamente, a tan solo 15 minutos en coche de la sierra de Guadarrama y de Los Peñascales, la urbanización de Torrelodones donde reside la familia de Óscar Casas.

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La compra de esta vivienda supone mucho más que una simple operación inmobiliaria. Para Mena, la capital española se ha convertido en el epicentro de su carrera. Es ahí donde tienen lugar las grabaciones, compromisos promocionales, proyectos audiovisuales y su intensa actividad musical.

La compositora lleva años encadenando éxitos tanto en España como en Italia, convirtiéndose en una de las artistas más internacionales del panorama musical español. Esa estabilidad profesional le habría permitido dar el paso de invertir en una propiedad propia, una decisión meditada que representa una apuesta clara por su futuro.

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Todo apunta a que este domicilio llega ahora como su refugio personal desde el que afrontar los desafíos profesionales que tiene por delante. Aunque hay que tener en cuenta que no es la primera inversión inmobiliaria que hace. Ya adquirió una residencia en Estepona, su ciudad natal, y una finca rústica en la provincia malagueña, de acuerdo al citado medio.

Su historia de amor con Óscar Casas y su ruptura

La noticia de la separación sorprendió a muchos seguidores de la pareja. Ambos se habían convertido en una de las relaciones más queridas del panorama nacional por la naturalidad y discreción con la que gestionaban su romance.

Según las informaciones conocidas en las últimas horas, la ruptura se produjo de mutuo acuerdo y sin terceras personas de por medio. Las apretadas agendas de ambos habrían sido determinantes en el desgaste de la relación.

Mientras Ana continúa inmersa en su gira de verano y ante su intensa agenda musical, Óscar ha estado centrado en sus compromisos cinematográficos y rodando 'A puño descubierto', la segunda película junto a su hermano Mario Casas y que llegará a los cines en 2027

Pese a la separación, las fuentes cercanas a ambos insisten en que mantienen una buena relación y un profundo cariño mutuo, algo que siempre ha caracterizado su vínculo.

Su relación comenzó tras coincidir en el proyecto cinematográfico 'Ídolos', cuyo rodaje se desarrolló en 2024. Durante el mismo surgió una conexión que fue creciendo hasta convertirse en una de las parejas revelación del país.

A lo largo de estos casi dos años han compartido viajes, momentos familiares y numerosas muestras de admiración mutua. A pesar de su popularidad, decidieron mantener su relación a la vista. Por el momento, ninguno de los dos tiene pensado pronunciarse sobre su separación.