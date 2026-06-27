Fiesta 27 JUN 2026 - 21:04h.

La hija de Rosa Benito dedica un duro comentario a Rocío Carrasco sobre su polémica relación con sus hijos

Todos los programas de 'Fiesra' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Rosario Mohedano carga contra Rocío Carrasco. La hija de Rosa Benito ataca duramente a la hija de Rocío Jurado tras el estreno del documental de 'La más grande'. Un filme basado en las supuestas memorias que la cantante habría escrito antes de fallecer y que se centran en su matrimonio con Perro Carrasco.

El documental ha dado mucho que hablar y ha intensificado aún más el conflicto familiar de los Ortega Mohedano después de que anoche se celebrase un evento por su estreno en Madrid, sobre el cual Rocío Carrasco aseguró que estuvieron todos los que tenían que estar: "Hay ausencias de gente que quiero, pero que están conmigo igualmente así que no hay ausencias", aseguró.

El duro ataque de Rosario Mohedano a Rocío Carrasco

Durante una de sus últimas intervenciones en los medios, Rocío Carrasco habló del manuscrito que encendió la mecha familiar. Unos escritos íntimos de la propia cantante que son el eje principal del documental sobre la vida de la cantante malagueña.

Ha sido en ese vídeo, en el que la hija de la cantante explicaba el momento en el que encontró el diario, donde Rosario Mohedano ha dejado un comentario, dedicándole durísimas palabras a Rocío Carrasco: "Así ha sido toda la vida en temas de familia... años y años... y años abandonados en un armario. Su madre lo sufrió, su padre también, ahora son sus hijos".