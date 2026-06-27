Fiesta 27 JUN 2026 - 19:41h.

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En el año 2000, Iván Armesto se coló en la casa de millones de espectadores al convertirse en concursante de la primera edición de 'Gran Hermano'. Fue el tercer finalista en una final que vieron millones de espectadores y su vida cambió por completo. Tanto él como Ismael Beiro o Ania Iglesias, se convirtieron en personas muy famosas, dando un giro radical a sus vidas, pero ahora Iván Armesto lleva una vida (algo) más tranquila, pero no muy alejado de los focos.

"Con los años te das cuenta de muchas cosas. La cabeza hizo un poco de clic. Lo peligrosos son los egos. Como el ego se te dispare... tienes que poner los pies en la tierra y entre compañeros lo hemos comentado muchas veces. Y que esto es una noria, puedes caer y volver a tu vida normal, que tampoco pasa nada", son las palabras de Iván Armesto al hacer balance sobre estos veintiséis años desde aquel primer 'GH'.

Iván Armesto aclara quién no está en el chat de 'GH'

Iván Armesto confiesa que existe un chat de WhatsApp en el que se encuentran los concursantes del primer 'Gran Hermano', pero que no todos se encuentran en él: "María José Galera nunca estuvo en ese chat porque es un chat que se hizo con gente que tenía afinidad y que conocíamos. A ver, si María José Galera, como bien sabéis todos, no acabó bien con Jorge Berrocal, que es una persona con la que casi todos tenemos mucha afinidad... ¿para qué vas a hacer un chat con gente con la que no tienes afinidad?".

Quiere aclara también que hay gente que ha permanecido muy poco tiempo en la casa y que entonces se conocen muy poco porque han coincidido poco conviviendo. Pero no es la única exconcursante que no se encuentra en ese chat: tampoco estaría Nacho porque él "nunca quiso saber nada más de Gran Hermano". Al parecer, Silvia ha estado y salido en varias ocasiones y que hay gente que se involucra hablando mucho y otros que poco: "Cada uno tiene su vida y el chat está para si pasa algo".

¿En qué trabaja actualmente Iván Armesto?

Actualmente, Iván Armesto trabaja dirigiendo una empresa de casting y figuración de cine y televisión: "Seleccionamos y contratamos a extras y actores de muchas películas y series. Hemos trabajado con Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona... tengo un trabajo muy chulo". Además, Iván ha reflexionado sobre el dinero que ganó tras salir del reality: "Ganamos pasta, bastante dinero, los primeros años, a mí me fue muy bien, pero yo no hice muchos bolos porque empecé a trabajar con María Teresa Campos, y estuve tres años con ella, por eso me aparté de los bolso, pero sí que se ganaba dinero. Pero es como todo... llegaron otros que nos sustituyeron".

Iván Armesto, padre a los 60

Iván Armesto va a convertirse en padre a los 60 años de edad: "Es de las decisiones más pensadas y que tengo más claras de mi vida. Es verdad que tuve mis dudas pero vivo muy bien, tengo un trabajo que me gusta, tengo una pareja que es maravillosa, estoy muy enamorado, tengo una hija de 21 años encantada con la noticia... Tenemos la suerte de estar en un país maravilloso, de darle una vida genial, pues que venga y la disfrute".

Ante esta noticia, Mercedes Milá se ha querido pronunciar y enviarle un cariñoso mensaje: "Ya no te faltaba nada más, porque tú eres una persona de récord. Qué importa que sea a la edad que sea. Me acuerdo de ti como si fuera ayer por la mañana. No sé qué color de pelo llevarás ahora, pero seguro que estarás haciendo cosas divertidas. Le doy la bienvenida al mundo a ese bebé, aunque sea un mundo terrible en este momento. Te mando un abrazo con el que nos dábamos hace millones de años".