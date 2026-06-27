Fiesta 27 JUN 2026 - 19:15h.

El hijo de Isabel Pantoja sobre la entrevista de su hermana Isa anoche en '¡De viernes!': "No tengo tiempo para esas cosas"

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'Fiesta' habla con Kiko Rivera tras la polémica entrevista de Isa Pantoja anoche en '¡De viernes!'. El cantante, que llega desde Canarias al Icónica Santa Lucía Sevilla Fest donde ofrecerá una actuación esta noche, se ha sincerado en su encuentro con nuestro colaborador, Luis Rollán, sobre su hermana.

Ayer, Isa Pantoja se mostraba muy afectada en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta debido a que, pese a que su madre se puso en contacto con ella, aún no se ha producido un reencuentro en persona. Incluso parece que ese encuentro madre e hija podría no llegar a producirse, a pesar de las expectativas que tenía Isa en volver a ver cara a cara a Isabel Pantoja. Además, Isa escandalizó a los colaboradores al mostrarles los últimos mensajes que recibió de la cantante.

Kiko Rivera confirma el reencuentro de sus hijos y su madre

Hoy, Kiko Rivera nos ha despejado muchas de las dudas respecto a su relación con su madre tras las especulaciones de un posible encuentro entre la cantante con sus hijos. Unas declaraciones que el cantante ha dado a Luis Rollán en su llegada a Sevilla desde Canarias:

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"Cuando voy a ver a mi madre allí lo que intento es pasar tiempo de calidad. Vengo de recargarme de energía positiva estando en familia para dar todo esta noche", decía el cantante, que acto seguido confesaba si había visto la entrevista de su hermana:

"Ayer estaba con mi familia, con mis hijos y con mi madre, disfrutando de esos ratitos que me llenan de alegría y la verdad que no tengo tiempo para ver esas cosas", decía tajante el DJ, quien además se pronunciaba sobre la cancelación de la actuación de su madre en el evento en el que él actuará esta noche: "Hay que cumplir con nuestras obligaciones. Nuestros contratos son cosas aparte. Somos madre e hijo pero a la hora de trabajar cada uno hace lo suyo".