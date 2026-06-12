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Ismael Beiro, el ganador de 'Gran Hermano 1', ha decidido esquivar al máximo a la prensa cuando iba a ser preguntado por su última polémica. Presuntamente, algunos empleados de su podcast no cobran ni un solo céntimo por su trabajo. Se cree que el gaditano tendría deudas con estos individuos, que trabajan en un show que hace cada jueves en la Gran Vía madrileña.

Beiro, escondido "en una zapatería"

Soraya Lázaro y Pello Morriones, reporteros de 'El tiempo justo', comentan cómo vivieron la increíble reacción que tuvo Beiro para no toparse con la prensa en una de las callles más transitadas de la capital.

"Decidimos ir a la puerta de ese sitio donde hace el podcast. Cuando nos ve, sale corriendo y se esconde en una zapatería", relata Morriones como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Alrededor de una hora aproximadamente, Ismael Beiro estuvo esquivando a los periodistas. Pero hay más. El reportero del programa de Telecinco detalla que un amigo suyo llegó a "amenazarles" de una forma muy "excitada". "No entendíamos nada", comenta por su parte Soraya Lázado como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.