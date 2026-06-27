Lidia González 27 JUN 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el periodo de tiempo en el que quiere dar este paso con Luis Capa

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Julia Garrigós ha hablado muy claro sobre un tema por el que se le ha preguntado mucho y sobre el que ha estado pensando últimamente. Después de sincerarse sobre las segundas oportunidades, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus planes de convertirse en madre con Luis Capa. La influencer cuenta todos los detalles y se sincera al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Ahora que ha decidido apostar por su relación, la creadora de contenido se abre en canal para explicar el futuro que se ha planteado con Luis. Después de que Lucía Sánchez sacase a la luz lo que su novio habría dicho de la alicantina, la influencer confiesa que nunca se había planteado tener hijos, pero que la llegada del modelo ha hecho que cambie su pensamiento por completo: “Se me ha despertado el gusanillo”. Además, explica el periodo de tiempo en el que quiere dar este importante paso en su relación.

Julia Garrigós actualiza su relación con Luis tras su terapia de parejas

Durante su reencuentro en ‘La isla de las tentaciones’, la creadora de contenido desvelaba que había tomado una decisión por el bien de su relación con Luis y ha explicado cómo ha repercutido. Julia Garrigós actualiza su relación con el influencer tras someterse a terapia de parejas. La alicantina explica cómo les ha afectado y se sincera sobre el punto en el que se encuentra.

Todos los detalles de la operación de pecho de la exparticipante de ‘LIDLT’

Pero Julia Garrigós no solo ha hablado de su relación con Luis Capa y de su futuro con él, sino que ha resuelto una de las preguntas que más interés suscita entre sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles de su operación de pecho y lo cuenta todo. Desde el tipo de prótesis que se puso, cuánto dinero le costó o qué tipo de cicatriz tiene, la creadora de contenido se sincera por completo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!