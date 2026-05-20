Ana Carrillo 20 MAY 2026 - 14:25h.

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Luis acudió a la hoguera final que Julia le pidió a Sandra Barneda y tuvo que enfrentarse a sus imágenes con Nieves antes de tomar la decisión final sobre cómo quería ponerle fin a su paso por 'La isla de las tentaciones 10', acerca del que ha reflexionado en un post que ha compartido en Instagram tras la emisión de la hoguera en televisión.

El alicantino ha definido su paso por el programa como intenso: "Han sido semanas llenas de emociones, momentos inesperados, reflexiones y muchísimos aprendizajes que me voy a llevar para siempre. Entré aquí sin imaginar todo lo que iba a vivir. Este programa no solo pone a prueba muchas cosas, también te obliga a conocerte mejor, a enfrentarte a tus miedos, a tus límites y a descubrir una versión de ti que quizá ni conocías".

En su escrito, resalta que esta experiencia ha marcado "un antes y un después" en su vida y que se lleva "un crecimiento personal enorme", pero especialmente un grupo de amigos formado por sus compañeros de Villa Montaña: "Entre risas, conversaciones eternas, nervios y momentos difíciles, hemos creado vínculos muy reales que se mantendrán por siempre. Al final, convivir algo tan intenso une muchísimo".

Para terminar su comunicado, Luis le ha dado las gracias "a todas las personas" que le han apoyado durante la emisión de su paso por 'La isla de las tentaciones 10'. Sus compañeros le han dejado mensajes cariñosos en la zona de comentarios del post. "Te quiero mi niño, eres increíble", le ha dicho Christian; "Contigo Forever", ha escrito José; "¡Eres tan grande Luis, qué suerte haberte conocido y tenerte cerca!", ha comentado Atamán; "¡Esto es solo el principio, Lucho! Prepárate para todo lo que viene… Orgulloso de ti hermano", ha añadido Lucas.