Fiesta 28 JUN 2026 - 19:34h.

Edmundo Arrocet es el encargado de entregar a Pipi Estrada un premio que en el año 2015 ya recibió Terelu Campos

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Este domingo Pipi Estrada (ex de Terelu) y Edmundo Arrocet (ex de María Teresa Campos) coinciden en la entrega de premios de los Galardones Sancho Panza, unos premios que los socios de Ashumes otorgan a las personas a las que les encanta vivir con humor.

En el año 2015 también fue premiada la propia Terelu, un premio que le entregó el que por entonces era pareja de su madre, Edmundo Arrocet, socio de la organización. Ahora, nueve años después, Edmundo le entrega el mismo galardón a Pipi Estrada, algo que seguro que no sentará nada bien a la colaboradora.

El enfado de Edmundo Arrocet en pleno directo

El momento más tenso de la conexión en directo con Pipi y Edmundo llegaba cuando Kike Calleja, íntimo amigo de Terelu, lanzaba preguntas para Bigote desde plató: "Dile a Edmundo que a ver si de una vez deja descansar a María Teresa Campos, que gracias a ella se sigue hablado de él. También que te cuente qué ha pasado con su libro, si se ha acabado la tinta o qué".

Como era de esperar, Bigote no se ha tomado nada bien las preguntas que Kike Calleja le lanzaba desde plató: "Dile a Kike Calleja que la deje descansar él, que en los seis años que estuve yo en casa de Teresa a él no lo vi ni una sola vez por allí".

Kike respondía al instante, con un Edmundo ya a la fuga: "Dile que yo a María Teresa la veía en casa de Terelu cada porque es donde Teresa iba cada vez que él la dejaba sola. Que huya ese cobarde, que si no hay dinero de por medio no le interesa hablar".