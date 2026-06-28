Antía Troncoso 28 JUN 2026 - 19:11h.

Compartir







Emma García muestra su completa indignación ante las polémicas declaraciones de José Manuel Soto sobre el 'no es no'. En su última entrevista en '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes', donde llegó a hacerse con el cuarto puesto, el cantante habló sobre un controvertido comentario que realizó en redes sociales hace unos años. La presentadora reacciona con contundencia a sus explicaciones.

En el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, José Manuel Soto, aparte de sincerarse sobre su paso por el programa más extremo de la televisión, se pronunció respecto a un polémico 'tuit' que publicó unos años atrás respecto a la ley del 'sí es sí': "Pues yo diría que un 'no' puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos'" era parte del contenido de su publicación.

Lejos de retirar sus palabras, el cantante defendió su mensaje: "Es una tontería. Yo quería decir que hay veces que una mujer te dice que 'no' y al día siguiente te dice que 'sí'. Las mujeres cuando te dicen que 'no', algunas veces te están diciendo 'cúrratelo un poquito más' La seducción es una cosa que consiste en que al principio es 'no'".

Emma García, indignada con las palabras de Soto

El programa de Emma García ha hablado hoy sobre estás polémicas palabras de José Manuel Soto. La presentadora se ha mostrado tajante contra las declaraciones del cantante, dejando clara su postura en este tema:

"Esperaba que le hubiese dado la vuelta y hubiese reflexionado sobre este tema porque tenemos no todo el derecho, sino toda la libertad de decir sí y no cuando nos dé la gana. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Y, aún así, podemos engendrar. Cuando nos de la gana también", decía Emma García con firmeza.

"Una cosa es a quien le puede gustar el cortejo, que eso está muy bien y, además, cada uno decide el ritmo y otra cosa es esto", añadía la presentadora en el vídeo que encabeza esta noticia. ¡No te lo pierdas!