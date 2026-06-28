Lidia González 28 JUN 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo conoció a Jesús y habla de sus planes de futuro con él

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Nieves Tristán por fin puede gritar lo enamorada que está a los cuatro vientos y ha querido desvelarlo todo, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’. Después de someterse a una lipotransferencia de glúteos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su historia de amor con Jesús. La influencer ha tenido que mantener silencio durante muchos meses y ya es hora de que desvele cómo ha sido su romance secreto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha roto su silencio para compartir cómo conoció a su pareja actual y desvela la graciosa anécdota que les une. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha vivido un duro postoperatorio, habla de los inicios de su romance y confiesa cómo se complementan. “Desde allí no nos hemos separado”, cuenta y añade: “Somos una calcamonía, iguales”. Además, cuenta todos los detalles sobre sus planes de futuro con él: “Quiero hacerlo todo bien”.

La exparticipante de ‘LIDLT’ confiesa su recaída con Lorenzo Ayala

Nieves Tristán ha contado lo que ha pasado después de regresar de ‘La isla de las tentaciones 10’ y ha revelado algo completamente desconocido hasta el momento. La creadora de contenido confiesa su recaída con Lorezno Ayala tras volver de su experiencia como tentadora. La influencer cuenta todos los detalles de lo que sucedió y el motivo por el que no llegaron a retomar su relación: “Hablamos sobre volver”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!