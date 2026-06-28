Todo parece indicar que podría celebrarse el próximo 4 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York

Novedades sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: la fecha elegida y un importante cambio en el lugar de celebración

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Los rumores sobre la boda de Taylor Swift y su futuro marido, Travis Kelce, no paran de crecer. Desde que en agosto de 2025 anunciaron su compromiso, el lugar donde se celebrará la boda y la fecha son los secretos mejor guardados. Pero todo parece indicar que podría celebrarse el próximo 4 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Dora Pekec, portavoz de la alcaldía, le dijo a la BBC que a principios de junio se presentó una solicitud para cerrar el tráfico en las calles colindantes durante el fin de semana del 2 al 4 de julio. The New York Times destacó que varios jugadores de los Kansas City Chiefs, el equipo de Kelce, reservaron habitaciones en hoteles cercanos. Aunque de momento todo son rumores porque ni el nombre de la cantante ni el del jugador aparecen en la solicitud.

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Los policías de la zona tampoco han seguido los rumores y han asegurado que sería muy poco probable que la pareja si diese el 'sí, quiero' allí. "Es una chica glamurosa, no se casaría aquí. ¿Por qué lo haría?", dijo uno de los agentes a la CNN.

Los invitados tampoco saben dónde se celebrará la boda todavía

Taylor Swift no ha dado ningún detalle sobre su boda y todo parece indicar que será un evento íntimo y alejado de las cámaras. Hay personas que incluso creen que se trata de un evento falso para engañar a los más curiosos. Según el New York Times, la cantante reuniría a 100 personas el día 2 para casarse el día 3. Aunque este tipo de fiesta no suele ser el estilo de la cantante. "Casarse en Manhattan, no solo en el 4 de julio, sino que durante el America 250 y la Copa del Mundo, sería una locura", recalcaron algunos de sus fans.

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Los invitados a la boda siguen sin saber dónde se celebrará la ceremonia. Según Us Weekly, la instrucción enviada fue: "Taylor y Travis dijeron a los invitados que estuvieran en Nueva York. No se proporcionó ninguna otra ubicación". Los asistentes solo saben que deben estar en la ciudad los días 2 y 3 de julio.

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Swift llevaría varios vestidos personalizados para su boda

El Daily Mail ya había publicado que los invitados deben firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) antes de recibir detalles sobre la boda. La instrucción enviada a los asistentes es clara: "A quienes confirman asistencia se les envía un enlace al NDA, que exige no divulgar información sobre la boda".

Según Page Six, Swift llevará múltiples conjuntos durante el fin de semana nupcial. Se han confeccionado varios vestidos personalizados, entre ellos diseños de Laura Kim y Fernando Garcia, del sello Monse y exdirectores creativos de Oscar de la Renta. Según el New York Times, la pareja planea una reunión íntima para unas 100 personas el 2 de julio, seguida de una celebración mayor para cerca de 1.000 invitados el día 3.