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La Asociación Arkhé, la Fundación Pedro Zerolo y la Red Memorialista LGTBIQ+ celebrarán el próximo 28 de septiembre en el Archivo Arkhé de Madrid '90 años sin tumba', un homenaje a Federico García Lorca cuando se cumplen nueve décadas de su asesinato y desaparición.

La convocatoria, según indican las entidades en un comunicado, extenderá también el recuerdo a las personas asesinadas, desaparecidas y represaliadas durante la dictadura franquista, así como a quienes fueron perseguidos por su orientación sexual o identidad.

Los promotores recuerdan que el cuerpo de Lorca continúa desaparecido 90 años después de su asesinato y vinculan su ausencia con la de miles de víctimas cuyos restos todavía no han aparecido y sus familias continúan reclamando "verdad, justicia, reparación y reconocimiento".

El centro del homenaje será 'Ruina', una instalación del artista Eugenio Merino que sitúa la figura de Federico García Lorca bajo los pies de quienes la contemplan y busca hacer visible la ausencia de una tumba conocida para el poeta. En torno a la obra se desarrollará una ceremonia "concebida desde la sobriedad, el silencio y la memoria, alejada del formato de un acto convencional".

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Sumar insta a reconocer a Lorca como "símbolo universal de la libertad de creación"

Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que promueva internacionalmente el legado del poeta Federico García Lorca como "símbolo universal de la libertad de creación" cuando se cumplen 90 años de su asesinato.

Así lo han pedido en una iniciativa para su debate en la Comisión de Cultura, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que indican que deben ser el Instituto Cervantes, las representaciones diplomáticas y los programas de acción cultural exterior quienes fomenten este legado de Lorca "como una de las principales figuras de la cultura española contemporánea".

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Además, solicitan que se impulse un programa de reconocimiento, divulgación y difusión de su legado cultural y democrático, en colaboración con las administraciones públicas. De hecho, piden que se incorpore la figura del poeta de Granada a las actuaciones desarrolladas en el marco de las políticas públicas de Memoria Democrática.

Las palabras de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado la figura de Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato, señalando que, aunque "su voz fue silenciada por la violencia", sus versos "siguen vivos", al tiempo que ha apelado a la "memoria y justicia" para honrar la figura del poeta granadino.

Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha rememorado el fusilamiento del poeta.

Varios ministros del Ejecutivo se ha sumado a este recuerdo, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha afirmado que "hace 90 años, unos fascistas asesinaron a la que fue, quizá, la mente literaria española más importante del siglo XX".