El geólogo de emergencias del CSIC analiza en Informativos Telecinco la actividad sísmica de Granada y el riesgo de sufrir más terremotos

Qué hacer en caso de terremoto: "Hay que buscar un sitio seguro debajo de una mesa y quedarse quieto"

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Los dos terremotos que se han vivido en Granada en tan solo cuatro días han dejado minutos de miedo y de mucha incertidumbre entre los vecinos. Muchos se preguntan si estos temblores podrían ir a más. Para responder a la pregunta, Informativos Telecinco ha entrevistado a Raúl Pérez, geólogo de emergencias del CSIC.

En primer lugar, hay que conocer el contexto geológico de Granada para comprender por qué hay tanta actividad sísmica en la zona. "La cuenca de Granada es una cuenca tectónicamente activa en la que existen una serie de fallas con capacidad de disparar terremotos de esta actividad que, por desgracia, está afectando a la zona de la Vega Baja de Granada", explica Pérez.

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Muchos quieren saber si se van a vivir más temblores o terremotos de más intensidad en los próximos días, algo que, por desgracia, es impredecible. "Realmente no podemos predecir si van a ocurrir terremotos de mayor magnitud y que, por tanto, puedan tener una mayor intensidad", zanja el experto

"No hay ninguna conexión con los terremotos de Venezuela y Colombia"

Lo que sí es seguro, según el experto, es que estos terremotos "sí que van a desencadenar una serie de réplicas que se van a sentir en la población durante las próximas 24 horas desde que se ha producido el terremoto de magnitud 4.8", explica el geólogo del CSIC.

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Es inevitable que muchos ciudadanos se hayan preguntado si existe alguna relación entre los seísmos registrados en Venezuela y Colombia con los de Granada. "Realmente no hay ninguna conexión entre los terremotos de Venezuela y los terremotos de Colombia, y mucho menos los terremotos de Venezuela y Colombia con el terremoto de Granada, no solamente ya por la distancia epicentral, que son de miles de kilómetros, sino también por los contextos tectónicos en los que se producen", explica Raúl Pérez.

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"Tenemos que recordar que la zona sur de la Península Ibérica es una zona tectónicamente activa. Existen una serie de fallas que tienen capacidad de disparar terremotos y existen evidencias de terremotos históricos que han afectado a la localidad de Granada", añade el especialista.

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"Nosotros, desde la geología de emergencias, la estudiamos con el fin de dar información a la gestión de la emergencia en estos momentos de crisis para que se tomen las decisiones más acertadas", concluye el experto del CSIC.