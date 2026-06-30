Los abogados de la ex actriz de “Gossip Girl” dijeron que la actriz “ha pagado y continúa pagando” sus honorarios legales en el caso

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La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa abierta. La actriz ha solicitado ante un tribunal de Nueva York que su excompañero de reparto y su productora asuman el pago de más de ocho millones de dólares correspondientes a los gastos legales generados durante el proceso judicial que ambos mantienen desde el año pasado.

De acuerdo con la documentación presentada ante la corte, Lively reclama 7.495.526,87 dólares en honorarios de abogados y 539.514,01 dólares por costas y otros gastos procesales. Su equipo jurídico sostiene que estos costes derivan del trabajo realizado para lograr la desestimación de la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Baldoni había presentado contra ella.

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Los abogados de la intérprete argumentan que el volumen de trabajo fue especialmente elevado debido a la complejidad del procedimiento y a la repercusión pública del caso. En ese sentido, destacan que la cobertura mediática generó miles de publicaciones en distintos medios y que, durante el litigio, la actriz llegó a aportar más de 7.000 documentos como parte de las pruebas.

Ahora será el juez Lewis J. Liman quien determine si la cantidad solicitada debe abonarse íntegramente, reducirse o rechazarse

Para ello, ha dado de plazo hasta el 13 de julio a Justin Baldoni y a Wayfarer Studios para presentar sus alegaciones. Según el medio 'Pagesix' se sabe que tras conocerse la petición, los abogados de Lively defendieron que la resolución judicial obtenida supone un precedente frente al uso de demandas como mecanismo de intimidación. En un comunicado, aseguraron que la decisión refuerza la protección de quienes denuncian conductas que consideran irregulares y puede servir de referencia para futuros casos similares.

La solicitud llega después de que, a principios de este mes, el tribunal reconociera el derecho de la actriz a reclamar los gastos derivados del procedimiento. No obstante, el juez rechazó concederle una indemnización por daños punitivos y una compensación económica triple, aunque dejó abierta la posibilidad de que esas reclamaciones puedan plantearse por otras vías legales.

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El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando Blake Lively demandó a Justin Baldoni, al que acusó de acoso sexual durante el rodaje de la película It Ends With Us. Aunque parte del litigio ya ha quedado resuelto, ambas partes mantienen abiertos varios frentes judiciales relacionados con ese enfrentamiento.