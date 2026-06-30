Puri Ruiz 30 JUN 2026 - 19:45h.

Tanto Carlota como Inés y Lucía nacieron en Estados Unidos, pero están fuertemente vinculadas al país que vio nacer a sus padres

La dieta médica con la que el chef José Andrés bajó 14 kilos: "Comía 300 calorías al día"

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En una breve aparición para un medio latino junto a dos de sus hijas, Carlota e Inés, el chef José Andrés comenzó a tararear una canción de salsa. Esta breve anécdota sirve para ilustrar el origen de la familia que formó en Estados Unidos. Porque, en efecto, fue esa música la que lo unió a su mujer (que al principio no le hizo mucho caso, tal como ha contado en alguna ocasión). Parece casi un juego de palabras que lo que enamoró a un chef de su mujer fuera un baile con nombre de comida. Pero ese encuentro marcó el resto de sus vidas.

Tichi, una gaditana en Estados Unidos

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Patricia Fernández de la Cruz, Tichi para los amigos, dejó su Algeciras natal para marcharse con 21 años a Estados Unidos a mejorar su inglés. El plan era estar seis meses y regresar. Lo que no esperaba era que también había ido allí un joven cocinero a probar suerte, y que coincidirían una noche bailando salsa. Tal como el propio chef ha contado en alguna ocasión, tuvieron un noviazgo breve, de año y medio, y una boda íntima, marcada en parte por el duelo: el padre de José Andrés había fallecido un año antes, en 1994. Aunque habían contraído matrimonio civil en el país que los había acogido, decidieron celebrar la boda religiosa con los suyos en España. Más tarde, Patricia, que tras su formación académica obtuvo un puesto en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, dejó el trabajo para criar a sus hijas.

De ella ha bromeado el chef en más de una ocasión con que no sabe cocinar; sea o no cierto, sus recetas sureñas (y también las de su madre, la suegra de José Andrés) han inspirado diversos platos del famoso cocinero; entre ellos, el gazpacho al estilo Algeciras que sirve en su restaurante Jaleo.

Carlota, Inés y Lucía, las ‘otras’ mujeres de José Andrés

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Carlota, la primogénita, vino al mundo en 1999; tiene 27 años. En 2001 nació Inés y en 2004, Lucía, la menor. Todas ellas nacieron en Estados Unidos, pero se sienten muy vinculadas a España; no en vano, las tres compartieron un curioso viaje gastronómico con el chef por el país de sus padres. Fue entonces cuando adquirieron la vivienda en la que hoy residen: un chalé unifamiliar de diseño, reformado por el arquitecto David Jameson y que les costó algo más de dos millones de euros. Se trata de una casa de líneas modernas, funcional y luminosa, cuya rehabilitación incluso llegó a ganar un premio.

Las tres hijas del matrimonio Andrés Fernández de la Cruz fueron educadas en valores católicos. Estudiaron en el elitista The Woods Academy, en Bethesda, un centro con un número muy reducido de alumnos de educación religiosa y que sigue el método Montessori. Después, todas ellas han sido alumnas del Stoned Ridge School of the Sacred Heart, una escuela preparatoria para la universidad (el equivalente a estudios de Secundaria) en Bethesda, donde reside el matrimonio.

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Una experta en negocios y una ¿futura chef?

La mayor de las hijas de José Andrés se ha formado en una escuela de negocios: en concreto, en la Stern School of Business, perteneciente a la Universidad de Nueva York; la mediana, Inés, tiene un perfil algo más mediático que sus hermanas, y es frecuente verla junto a su padre en entrevistas y pódcast. De la menor, Lucía, sabemos que está vinculada, seguramente por su formación académica, a la Universidad de Georgetown, tal como se puede ver en su cuenta de Instagram. De todas ellas presume el chef siempre que puede: no solo está orgullosísimo de sus trayectorias, sino que habla de ellas como la viva imagen del puente cultural entre el país que lo vio nacer y el lugar en el que decidió formar la familia que tanto ama.