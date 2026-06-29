Celia Molina 29 JUN 2026 - 07:15h.

Henry Suárez, hijo de la empleada del hogar de Isak Andic, siempre fue considerado como uno más de la familia turco-catalana

La llamada y el grito desgarrador de Jonathan Andic a Emergencias tras la caída mortal de su padre: "¡No sé dónde está!"

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La investigación sobre el presunto homicidio del fundador de Mango, Isak Andic, que cayó por un barranco el pasado 14 de diciembre de 2024, está lejos de aclararse. Después de que se hiciera pública la desgarradora llamada que Jonathan Andic hizo al servicio de emergencias, y que sirve como uno de los principales apoyos de su defensa, los Mossos d'Esquadra han publicado un informe en el que la posición del móvil del magnate fallecido indica que ésta estaba "parado" cuando se cayó por la montaña.

Este dato choca con la versión del acusado, que asegura que él estaba caminando por delante de su padre mientras ambos hacían senderismo en Monserrat. Sin embargo, no ha causado ninguna fisura en la confianza que la familia de Jonathan ha depositado en él desde el mismo momento en el que se enteraron de su detención.

Tanto su mujer, Paula Navarro, que se ha convertido al judaísmo para demostrarle su apoyo, como sus hermanas, Judith y Sarah, se han posicionado a su lado, si bien, no son los únicos miembros de la familia con quien Jonathan tiene una relación fraternal.

Hijo de la empleada de hogar de Isak

En su infancia, hubo un niño más al que Isak Andic consideró como su propio hijo, motivo por el cuál su nombre y el de su madre aparecen en su esquela: "Sus hijos Jonathan y Paula; Judith y Fernando; Sarah y Guillermo; y Henry y Eider; su mujer Stephanie; su hermano Nahman su cuñada Becky, sus sobrinas Sol y Violeta; su nieta Lea; Neus y el resto de familia sienten profundamente su pérdida y ruegan una oración por su alma", decía el texto publicado de su obituario.

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Para evitar especulaciones, fuentes cercanas a la familia aclararon de manera inmediata que Henry no tiene vinculación biológica o filial con el fallecido y se trata de su ahijado, un joven apadrinado por el milmillonario, el "hijo de alguien tremendamente cercano a él". Según añadió 'El español', Henry Suárez es hijo biológico de una mujer ecuatoriana que entró a trabajar como empleada del hogar en casa de los padres de Isak Andic y que mantuvo una relación amorosa con un amigo turco del empresario.

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Lea, la hija de Henry a la que Isak consideraba como su nieta

Desde que nació, fue incluido como un miembro más de la familia; algo que quedó demostrado cuando Henry Suárez fue uno los familiares que atendieron a las personas que acudieron a la capilla ardiente del magnate. Pero, ¿qué se sabe de él?, ¿qué papel ha tomado con respecto a la detención de su (casi) 'hermano'?

Según su página de Linkedin, Henry, de 48 años, es "diseñador industrial reconvertido a interiorista" y dirige la empresa Blanca Beltz, "un estudio/consultoría joven para marcas, empresas y particulares con gran proyección especializado en interiorismo de espacios comerciales, desde el concepto a la implantación", como se lee en su web.

En lo personal, mantiene una relación con la periodista freelance y fotógrafa vasca Eider Madariaga, con la que tiene una niña, Lea, de nueve años. Los tres viven en Barcelona. Lea es, por tanto, el otro nombre desconocido de la esquela de Isak Andic, la niña pequeña a la que consideraba como una nieta. Y, en cuanto a la acusación que se cierne sobre Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre, al igual que otros miembros de la familia, como Violeta Andic, no se ha pronunciado.