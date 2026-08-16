Los seguros temporales son una alternativa para asegurar un vehículo de forma puntual, ya que circular sin una póliza en vigor puede suponer grandes sanciones, la inmovilización del coche y graves consecuencias económicas si sufres un accidente

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Tener un seguro en vigor es una obligación para cualquier vehículo dado de alta en la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, según datos de OFESAUTO (Oficina Española de Aseguradores de Automóviles), alrededor del 8% del parque automovilístico español circula sin seguro, lo que supone más de 2,5 millones de vehículos. Una situación que puede acarrear multas de hasta 3.005 euros, la inmovilización del vehículo e importantes consecuencias económicas si se produce un accidente.

Cuando solo necesitas utilizar un coche durante unos días o unas semanas, mantener una póliza anual no siempre resulta la alternativa más rentable. Para estos casos existen los seguros temporales o seguros por días, una modalidad que permite cumplir con la obligación legal de asegurar el vehículo únicamente durante el tiempo que vaya a utilizarse. Te explicamos cómo funcionan, qué coberturas ofrecen, cuándo merece la pena contratarlos y cuánto pueden costar.

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Las multas de hasta 3.005 euros por no tener seguro

Según datos de OFESAUTO (Oficina Española de Aseguradores de Automóviles), se estima que alrededor del 8% de los vehículos en el parque automovilístico español estarían sin seguro. Esto supone que más de 2,5 millones de vehículos no asegurados circulan por las carreteras de nuestro país.

Conducir un vehículo sin seguro puede ser peligroso y costarte un buen disgusto. Circular sin seguro es una infracción sancionable y, si además provocas un accidente de tráfico sin tener la póliza en vigor, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se hará cargo de los daños, pero podrían llegar a reclamarte a ti una indemnización. Además, si un coche sin seguro se ve involucrado en un accidente de tráfico, el propietario del vehículo debe asumir todos los costes, desde los daños al otro vehículo hasta las posibles lesiones sufridas.

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Si circulas con un vehículo sin seguro puedes enfrentarte a una multa de entre 600 y 3.005 euros (para vehículos pesados profesionales). Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo y llevarlo al depósito municipal. La DGT avisa que la media de las sanciones que suponen circular sin seguro obligatorio dependen del tipo de vehículo:

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Vehículos pesados: Multa importe medio de 2.800 euros.

Multa importe medio de Turismos: Sanción importe medio de 1.500 euros.

Sanción importe medio de Motocicletas: Multa importe medio de 1.250 euros.

Multa importe medio de Ciclomotores: Sanción importe medio de 1.000 euros.

Los motivos para contratar un seguro por días

Tener el coche asegurado es obligatorio si está dado de alta en la Dirección General de Tráfico. Aunque esté estacionado en la vía pública o en un garaje privado, todo vehículo debe contar con un seguro. Cuando solo necesitas asegurar un coche durante un periodo concreto, un seguro temporal puede ser la mejor solución. Estas son algunas de las situaciones más habituales:

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Si tienes un coche clásico o haces un uso esporádico del vehículo: Los propietarios de vehículos clásicos o quienes utilizan su coche únicamente en determinadas épocas del año pueden optar por un seguro temporal en lugar de mantener una póliza anual. De este modo, solo pagan por el tiempo durante el que realmente van a utilizar el vehículo , sin asumir el coste de un seguro durante todo el año.

Los propietarios de vehículos clásicos o quienes utilizan su coche únicamente en determinadas épocas del año pueden optar por un seguro temporal en lugar de mantener una póliza anual. De este modo, , sin asumir el coste de un seguro durante todo el año. Si necesitas pasar la ITV tras una baja temporal: Cuando un vehículo está dado de baja temporalmente y necesita desplazarse para pasar la ITV , deberá contar con un seguro en vigor para poder circular legalmente. Es una solución práctica cuando el vehículo únicamente va a utilizarse para realizar este desplazamiento puntual.

Cuando , deberá contar con un seguro en vigor para poder circular legalmente. Es una solución práctica cuando el vehículo únicamente va a utilizarse para realizar este desplazamiento puntual. Si vas a vender el coche: Si la póliza anual ha vencido y el coche todavía no se ha vendido, un seguro temporal permite mantenerlo asegurado hasta que se complete la operación.

Si la póliza anual ha vencido y el coche todavía no se ha vendido, un seguro temporal permite mantenerlo asegurado hasta que se complete la operación. Si tu aseguradora no renueva la póliza: Cuando una compañía decide no renovar el seguro, una póliza temporal puede servir como solución provisional mientras buscas una nueva aseguradora. De esta forma, el vehículo seguirá asegurado hasta que elijas la nueva póliza.

Cuando una compañía decide no renovar el seguro, De esta forma, el vehículo seguirá asegurado hasta que elijas la nueva póliza. Si importas un vehículo o lo trasladas para matricularlo: Durante el proceso de importación o matriculación definitiva, el vehículo debe disponer, al menos, del seguro obligatorio para poder circular. Con un seguro temporal, podrás realizar los desplazamientos necesarios mientras finalizas los trámites de importación y matriculación.

Durante el proceso de importación o matriculación definitiva, el vehículo debe disponer, al menos, del seguro obligatorio para poder circular. Con un seguro temporal, podrás realizar los desplazamientos necesarios mientras finalizas los trámites de importación y matriculación. Si el vehículo tiene matrícula provisional: Los vehículos que circulan con una matrícula provisional también deben estar asegurados hasta completar su matriculación definitiva. Mientras tanto, deberán cumplir las mismas obligaciones que cualquier otro vehículo autorizado para circular, incluido disponer de un seguro en vigor.

Así puedes contratar un seguro por días para el coche

Primero debes saber que tienes que cumplir una serie de requisitos mínimos para poder contratar un seguro por días para tu vehículo. Estos son:

Tener la edad mínima exigida por la compañía, que normalmente se sitúa a partir de los 21 años.

exigida por la compañía, que normalmente se sitúa Contar con una antigüedad mínima del permiso de conducir , que suele ser de uno o dos años.

, que suele ser de Disponer de un permiso de conducir en vigor .

. En algunas aseguradoras, ser el titular del vehículo o acreditar la relación con él.

Tener la ITV al día cuando el vehículo esté obligado a haberla superado.

Un seguro temporal puede ser una buena opción cuando solo necesitas asegurar un vehículo durante unos días, semanas o pocos meses. El coste por día suele ser superior al de una póliza anual, pero te saldrá más rentable si no vas a utilizar el vehículo de forma habitual. La contratación de un seguro de coche por días puede ser diferente en cada compañía, aunque lo normal es que se den los siguientes pasos:

Revisar las necesidades que se tienen (coberturas, tiempo que se va a requerir de la póliza, etc.).

(coberturas, tiempo que se va a requerir de la póliza, etc.). Buscar , de entre todas las aseguradoras del mercado, una que ofrezca lo que se requiere en ese momento para el vehículo. Hay que comparar, principalmente, precio, condiciones y protección.

, de entre todas las aseguradoras del mercado, Hay que comparar, principalmente, precio, condiciones y protección. Elegir la compañía a la que se contratará el seguro de coche por días , tras analizar las distintas opciones, y acordar con ella las condiciones de la póliza. Es importante que se lean bien, ya que harán referencia a aspectos como, por ejemplo, las exclusiones, el límite de kilómetros, etc.

, tras analizar las distintas opciones, y acordar con ella las Es importante que se lean bien, ya que harán referencia a aspectos como, por ejemplo, las exclusiones, el límite de kilómetros, etc. Contratar el seguro de coche por días, online (actualmente, la mayoría de las compañías permiten realizar el proceso íntegro por Internet) o presencialmente.

(actualmente, la mayoría de las compañías permiten realizar el proceso íntegro por Internet) Asegurarse de que se recibe la confirmación y, a posteriori, la documentación de la póliza. Se debe guardar, por si se necesita en el futuro.

¿Cuánto puede costar un seguro por días?

Como hemos dicho, un seguro temporal puede ser una buena alternativa si no utilizas el vehículo durante todo el año. En los seguros por días, puedes elegir entre un seguro a terceros, a terceros con asistencia y todo riesgo, habitualmente con franquicia. El primero suele ser el más barato y puede oscilar desde los 18 hasta los 22 euros para un día. Si se opta por el más caro, un todo riesgo puede salir por unos 40 euros para un día, aunque en ambos casos, el precio aumentará muy poco si son algunos días más (depende de la aseguradora, pero puede incrementar unos 10 euros, una semana).