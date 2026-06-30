Manolo García cantó en el Estadio de la Cartuja dentro de la gira española que está compuesta por 12 conciertos

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SevillaEl cantautor Manolo García ha sorprendido a todos los asistentes del concierto en La Cartuja de Sevilla tras subirse al capó de un coche para saludar a sus fans. El artista quiso agradecer el cariño del público acercándose a las vallas para tener un bonito gesto con ellos.

En los vídeos que ya circulan por las redes sociales se ve cómo el cantante saluda eufórico a todos sus fans. En medio de los gritos eufóricos, el artista decide subirse al coche para tener un conmovedor gesto con sus seguidores. Sin duda, Manolo García creó un bonito recuerdo para todos ellos.

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"Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacernos felices", dijo Manolo García

Manolo García cantó en el Estadio de la Cartuja dentro de la gira española que está compuesta por 12 conciertos. Todo el público era consciente de la gran importancia que tenía este evento: la última vez que actuó en el Auditorio de la Cartuja fue el 5 de octubre de 1995.

La noche comenzó con los arreglos para cuerda de 'Mar Antiguo' y 'llanto de pasión'. Después siguieron los clásicos de Los Burros, 'Huesos' y 'Conflicto armado'. Tanto Manolo como Quimi no estuvieron solos porque recuperaron a varios de los músicos originales de la banda como Antonio Fidel (bajo), Juan Carlos García (teclados, percusiones, baterías y coros), Josep Lluís Pérez (guitarra eléctrica) y Pedro Javier González (guitarra española). También se han unido a la gira Sara García (guitarra eléctrica), Ángel Celada (batería), Irene Miller (coros) y Eva Reina (coros).

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"Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacernos felices", dijo Manolo García antes de saludar a los fans que vinieron desde ocho provincias andaluzas para escuchar su música. Durante su show, no faltaron sus clásicos como 'Dios de la lluvia', 'Soy un accidente', 'La piedra redonda' y 'Como la cabeza al sombrero'.

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Para finalizar la noche, Manolo García cantó 'Mar Antiguo' junto a Quimi Portet en la guitarra. Una canción que fue el colofón para una noche mágica para el pop español.