La influencer ha compartido unas declaraciones en su perfil de las redes sociales tras la sonada derrota de 'El Matador' que no han pasado desapercibidas

La cara de Ilia Topuria tras el aluvión de golpes de Justin Gaethje en su derrota en la Casa Blanca delante de Donald Trump

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La primera derrota de la carrera profesional de Ilia Topuria sigue generando reacciones dentro y fuera del mundo de la UFC. Después de caer ante Justin Gaethje en el esperado UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca, un combate que además le costó el cinturón del peso ligero y el invicto, todas las miradas se han dirigido también hacia Giorgina Uzcategui, expareja del luchador hispanogeorgiano y madre de sus hijos.

Y es que, apenas unas horas después del combate, la influencer venezolana ha compartido en sus redes sociales una reflexión que sus seguidores han interpretado como un claro mensaje dirigido a Topuria tras el complicado momento que atraviesa.

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A través de una historia de Instagram, Uzcategui ha publicado un texto bíblico y su análisis que dice: "Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Tres días después, un discípulo llamado Ananías oró por él y recuperó la vista. En la tradición cristiana, esta ceguera suele interpretarse como algo más que una pérdida física de visión: simbolizaba que Saulo estaba 'ciego' espiritualmente y necesitaba detenerse para ver las cosas de una manera diferente antes de continuar su camino".

Para terminar, la creadora de contenido añade: "El camino, la verdad y la vida".

Aunque en ningún momento menciona directamente a Topuria, el mensaje no ha tardado en viralizarse debido a la situación en la que se encuentra 'El Matador', lesionado tras no poder seguir peleando en el cuarto asalto contra Gaethje y teniendo que detener su hermano el combate ante sus evidentes problemas de visión.

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La derrota de Topuria

El combate entre Topuria y Gaethje era uno de los más esperados del año. El hispano-georgiano llegaba como campeón indiscutido del peso ligero, invicto en su trayectoria profesional y después de haberse convertido en una de las grandes estrellas de la UFC. Sin embargo, la pelea acabó convirtiéndose en una auténtica guerra.

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Gaethje encontró la distancia y castigó a Topuria con golpes precisos y constantes. Según reconoció después el propio Topuria perdió la visión de un ojo durante el primer asalto y terminó prácticamente sin visión en ambos al finalizar el segundo. Aun así, continuó compitiendo durante varios minutos más hasta el cuarto round.

El luchador, tal y como se ha conocido, sufre fracturas orbitales. Sus dos ojos resultaron seriamente dañados durante la pelea, y especialmente el derecho, según él mismo manifestó en plena pelea cuando advertía: "No veo casi nada". De ahí que las palabras de su expareja, haciendo referencia a la ceguera hayan llamado especialmente la atención.

La separación de Uzcategui y Topuria

Las palabras de la influencer han adquirido todavía más relevancia porque llegan después de unos meses especialmente complicados para ambos en el terreno personal. Y es que su separación se convirtió en uno de los asuntos más comentados en la prensa deportiva y del corazón desde finales del año pasado.

No fue hasta el pasado mes de febrero cuando ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial tras más de medio año de negociaciones. Ella retiró la denuncia por presuntos malos tratos y también se archivó la causa penal, resolviendo los problemas de la custodia de la hija que ambos tienen en común.

A partir de entonces, se conoció que la menor residiría en Madrid junto a su madre, mientras que se estableció un régimen de visitas que permitiría a 'El Matador' mantener una relación estable con su hija.