"Lo hice rendirse en la esquina, iba ganando tres asaltos a uno; en cualquier elección, eso es una victoria aplastante", defiende el estadounidense

Paddy Pimblett llama “farsante” y “chorizo” a Ilia Topuria y le devuelve la mofa por su derrota contra Justin Gaethje mientras Sergio Ramos sale en su apoyo

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El duro combate que el pasado domingo 14 de junio supuso la primera derrota de Ilia Topuria en la UFC sigue dando que hablar. Mientras el hispanogeorgiano, –que perdió el cinturón del peso ligero en una histórica velada en los jardines de la Casa Blanca, continúa recuperándose, el luchador que consiguió derrocarle, Justin Gaethje, se ha pronunciado ahora para negarle la revancha que pretende.

“Diría que definitivamente no habrá revancha. Lo hice rendirse en la esquina, iba ganando tres asaltos a uno; en cualquier elección, eso es una victoria aplastante”, ha contestado el estadounidense en una entrevista en la que niega así la pretensión de ‘El Matador’, que su primer mensaje de reacción a la derrota prometió volver “más fuerte, más sabio y mucho más peligroso”, al tiempo en que le lanzó: “Créeme... esta historia entre nosotros está lejos de terminar”.

Justin Gaethje dice ‘no’ a la revancha de Ilia Topuria

En ese mensaje de Topuria, del que todo el mundo de las artes marciales mixtas estaba expectante después de que el estadounidense le desfigurase la cara a base de golpes, provocando su retirada en el cuarto asalto tras haberle causado serios problemas de visión, con cortes e hinchazones en sus ojos, el hispanogeorgiano subrayó su intención de recuperarse y volver a enfrentarse a él después de felicitarlo.

“Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro... y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas”, dijo Ilia en sus primeras líneas, compartiendo su mensaje a través de sus redes sociales.

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“Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano”, continuó, antes de dejar claros sus siguientes pasos y su pretensión: “Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha”, finalizó.

Sin embargo, parece no será así. Al menos no de forma inmediata, porque Gaethje le cierra la puerta y parece tener otros planes en mente.

En su entrevista concedida a Paramount, el estadounidense incide en lo contundente de su victoria y subraya que no hay nada que justifique ahora un segundo enfrentamiento. Por eso, recalca, reitera y remarca que Topuria se rindió frente a él y que fue su equipo, con su hermano Aleksander a la cabeza, el que tras la evaluación médica y al ver que no podía continuar pidió detener el combate.

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“No quiero decir nada malo de este tipo, fue campeón mundial, pero ahora está en el hospital y yo no”, sentenció, alimentando así la mística sobre cualquier posible revancha y la rivalidad que tanto mueve a la UFC en este tipo de situaciones.

Así las cosas, y mientras a Topuria, con varias fracturas orbitales y de nariz, le espera una larga recuperación, Gaethje disfruta ahora de haber llegado por fin a la cima tras haberse quedado tantas veces a las puertas.